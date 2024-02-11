Жулия Симон пока не отдала соперницам ни одной гонки.

«Это безумие». Француженка просто убила интригу в женском пасьюте на ЧМ по биатлону

В воскресенье, 11 февраля, в Нове-Место (Чехия) прошла женская гонка преследования. Главной интригой было противостояние двух француженок – Жулии Симон и Жюстин Бреза-Буше.

Зовите её просто: королева

Однако интриги почти не было. Победительницей гонки преследования стала Жулия Симон. Она – королева.

Ещё до старта было ясно, что её главная соперница Жюстин Бреза-Буше будет неизбежно проигрывать по скорострельности. Обе точны, но Жулия была на шаг впереди. Таковы итоги первой стрельбы.

Однако Жюстин нивелировала это преимущество за счёт быстрого хода. В это же время Жулия почти не утруждалась и бежала в комфортном для неё темпе.

Синхронность двух француженок продолжилась на втором огневом, когда у каждой из соперниц было по одной ошибке.

Жулия пока выигрывает всё, что можно

Но решающим моментом гонки стала третья стрельба. Симон ожидаемо закрыла все мишени, а вот попытки не отстать от лидера для Бреза-Буше аукнулись в виде двух штрафных кругов. Как итог – минута отставания. Теперь уже безнадёжная ситуация в споре за победу.

На заключительном огневом рубеже Симон появилась в гордом одиночестве. По-чемпионски она сделала ноль и, как подобает победителю, отправилась за третьим золотом ЧМ-2024. В Нове-Место, кстати, француженка пока не отдала ни одной победы!

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Уже на последних метрах дистанции она позволила себе почти не бежать, а блистать улыбкой, которая ей к лицу, и кланяться тренерам с болельщиками. Так Симон стала пятикратной чемпионкой мира.

«Сейчас я словно нахожусь во сне. Это безумие. Перед гонкой, конечно, я была очень напряжена, как и всегда. Но сегодня всё было особенным: больше стресса, больше заряда. Это первый раз, когда я выиграла и спринт, и гонку преследования; я впервые стартовала первой в пасьюте. Это был огромный вызов, но я счастлива.

Просто старалась сосредоточиться на себе. Знаю, что Жюстин Бреза-Буше очень быстра ходом, знаю, что не так сильна в лыжах, как она, но я умею быстро стрелять. Я решила попробовать сконцентрироваться на лыжах, но не идти слишком быстро, потому что на последнем круге мне нужно больше энергии. Думаю, я провела одну из лучших гонок в своей жизни. Это сумасшествие — сделать такое на чемпионате мира.

Последняя стрельба? Хорошо, когда ты впереди на 40 секунд, но ты должен стрелять чисто. Не хотела допускать ошибок из-за потери сосредоточенности. Старалась оставаться сконцентрированной и стрелять не так быстро. Думаю, это была хорошая гонка!» — приводит слова Симон пресс-служба IBU.

Борьба была, но только за серебро

Оскалившаяся от поражения Жюстин Бреза-Буше накатывала на финиш. Теперь ей предстояло решить вопросы с серебром. На второй строчке шла Лиза Виттоцци. Итальянка отыграла пять мест, а в гонке допустила всего один промах. Но сил на разборки с Виттоцци у Жюстин не осталось. В пасьюте она пробежала лишних 600 метров.

А где норвежки?

А их нет даже в топ-20 по итогам гонки.

Лучшей из биатлонисток Норвегии стала Ида Льен, которая заняла 30-е место. Следом за ней расположилась Юни Арнеклейв. А вот Ингрид Тандреволд стала 34-й.

«Легко оглядываться назад. Я хотела бежать — потому что это чемпионат мира и потому что я хотела пройти лучшую биатлонную гонку, но, к сожалению, не смогла. Это орех, который у меня не получилось расколоть.

Всегда тяжело, когда ты идёшь одна, помогает, когда есть кто-то, с кем можно идти в группе. Сейчас я плохо себя чувствую из-за плохих выступлений и проблем в команде, но таков биатлон. Здорово, когда всё работает, и тяжело, когда нет», — приводит слова Тандреволд VG.

Это провал. Но будут ли последствия у столь неудачного выступления норвежек?

Покажет время. А пока мы констатируем грандиозное выступление женской сборной Франции. То ли ещё будет!