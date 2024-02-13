«Я сейчас живу мечтой». Как «преступница» стала героиней чемпионата мира по биатлону

Летом Жулия Симон пережила обвинения в мошенничестве, арест и допрос в полиции. Но сейчас её не победить!

Живи французская биатлонистка Жулия Симон в 70-х годах прошлого века, возможно, песню Et Si Tu N'existais Pas легендарный романтик Джо Дассен посвятил бы именно ей. И в самом деле, если бы не было Жулии в жизни каждого фаната биатлона, мир был бы во много раз тоскливее. А из истории, которую творит Жулия, уже можно снимать крутейший сериал.

Фигура первая. Печальная

Лидер сборной Франции по биатлону на ЧМ-2024 в гонке преследования стала пятикратной чемпионкой мира. Но этот сезон для неё начался явно не так грандиозно. Более того, он не предвещал ничего хорошего после чёрной полосы, которая наступила в жизни 27-летней спортсменки.

Жулия Симон Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Летом прошлого года Симон обвинили в мошенничестве с банковскими картами. Одной из тех, кто взывал к богине правосудия, оказалась партнёрша по команде – Жюстин Бреза-Буше. Обвинения, выдвигаемые в адрес Жулии, касались покупок в интернет-магазине с помощью кредитки Жюстин и одного из членов французской сборной. Сумма ущерба составляла до € 2000.

Но обвинения в свой адрес победительница Кубка мира – 2022/2023 отвергала. При этом пропала на несколько месяцев из публичного пространства: удалила соцсети и пропускала сборы команды. Как утверждали в тренерском штабе сборной – «по личным причинам».

Уже осенью Симон по делу о мошенничестве допрашивала полиция. Примерно тогда же стало известно, что биатлонистка будет защищать своё имя. А на обвинения отвечала так: «Я жертва. Мою личность украли».

Фигура вторая. Тревожная

В октябре 2023-го Жулия приступила к тренировкам, но рассчитывать на успешное выступление в сезоне-2023/2024 не могла. Симон отмечала, что ей просто интересно, как она справится с психологическим давлением.

Поначалу выдерживать прессинг и повышенное внимание со стороны прессы не удавалось. Первая гонка в текущем сезоне, и сразу провал – 31-е место в индивидуалке Эстерсунда. Личные награды появились только к третьему этапу Кубка мира. В пасьюте в Ленцерхайде Симон стала второй. А проиграла она тогда Бреза-Буше. Вы вообще представляете, какие нервы нужно иметь, чтобы выдержать такое поражение? Пусть биатлонистки и заявляли, что разделяют личное и спортивное, на подсознательном уровне эмоции не унять!

Жулия Симон Фото: Alex Grimm/Getty Images

Фигура третья. Чемпионская

Преодолеть зону турбулентности и нащупать прошлогодние победные ощущения француженке не удавалось до масс-старта в Антхольце – заключительной гонки перед чемпионатом мира.

А уже на главном турнире сезона в Нове-Место Симон не остановить. Здесь она уже одержала три победы из трёх возможных. Смешанная эстафета, спринт и гонка преследования. А из 40 выстрелов, произведённых француженкой, неточным оказался только один. Фантастика!

Даже в моменты, когда соперницы приближались к ней, Жулия сохраняла хладнокровие. В пасьюте биатлонистка позволяла сокращать разрыв преследующей её Жюстин Бреза-Буше. В этот момент никто из болельщиков даже всерьёз не переживал за Симон. Всем было понятно, что впереди стрельба. А тягаться с такой француженкой шансов нет ни у кого. Королева Нове-Место работает с винтовкой невероятно быстро и точно.

«Я сейчас живу мечтой»

Сейчас в жизни Симон всё стало возвращаться на круги своя. Пусть пока и не ясно, чем закончится история с мошенничеством, на спортивном поприще ей точно нет равных. Тут в нечестной игре Симон никак нельзя обвинить.

И как же прекрасно, что сбываются её детские мечты.

«Это невероятно. Я мечтала об этом, когда была ребенком. Три золотые медали на чемпионате мира — это что-то совершенно безумное. Я чувствую, что сейчас живу мечтой.

Сейчас я хочу немного отдохнуть. Я думаю, что теперь нет никакого давления. Чемпионат мира для меня уже сложился просто потрясающе. Я действительно счастлива, но, конечно, когда ты надеваешь номер, всегда хочется провести идеальную гонку и чисто стрелять. Сейчас я хочу провести немного времени с командой и насладиться этим моментом», – приводит её слова IBU.

Впереди у Жулии ещё четыре шанса завоевать золотые награды. Но даже если она больше ни разу не поднимется на пьедестал почёта, не восхититься её профессионализмом и желанием побеждать просто невозможно.

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