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Биатлон, ЧМ-2024: сингл-микст, 15 февраля 2024, результаты, онлайн-трансляция

ЧМ-2024 по биатлону. Норвегия и Франция борются за первое место в медальном зачёте! LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе
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Обе команды выставили сильнейшие составы. Кто заберёт самое важное золото турнира?

В четверг, 15 февраля, в Нове-Место (Чехия) сингл-микстом продолжится чемпионат мира по биатлону.

Прямые трансляции всех гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Сейчас Франция и Норвегия борются за первое место в медальном зачёте ЧМ. У обеих команд — по три золота, но скандинавы обходят «трёхцветных» по общему числу наград. С учётом того, что в оставшихся личных и эстафетных гонках француженки и норвежцы — главные фавориты, решающим в борьбе за победу в медальном зачёте станет именно сингл-микст.

Норвегия и Франция выставили сильнейшие составы: Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд против Кентена Фийона Майе и Лу Жанмонно. Но бороться за медали будут не только они. Среди претендентов на подиум Италия (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель), Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт), Швеция (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг).

Кому же достанется заветное золото? Следите за борьбой лучших биатлонистов планеты в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всём самом интересном!

Расписание гонок чемпионата мира по биатлону – 2024 в Нове-Место (Чехия)

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Live Татьяна Постникова

Действующие чемпионы мира в смешанной эстафете — норвежцы. Йоханнес Бё и Марте Рёйселанд в Оберхофе спокойно забрали победу. Вторыми тогда сенсационно стали австрийцы (Лиза Тереза Хаузер, Давид Коматц). А топ-3 замкнули итальянцы (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель).

Крутейшая победа норвежцев в сингл-миксте на ЧМ-2023
Йоханнес Бё вырвал золото на последней стрельбе. Что он сотворил?!
Йоханнес Бё вырвал золото на последней стрельбе. Что он сотворил?!
19:06 Татьяна Постникова

Накануне в Нове-Место прошла мужская индивидуальная гонка. Свой титул чемпиона мира в ней защитил Йоханнес Бё. Также норвежец приблизился к великому рекорду Уле-Эйнара Бьорндалена по числу побед на ЧМ. Сейчас у Бё 19 золотых медалей, у Бьорндалена — 20. Так что сегодня мы можем наблюдать за действительно исторической гонкой!

Как прошла мужская индивидуальная гонка?
Йоханнес Бё выиграл 19-е золото на ЧМ. До рекорда Бьорндалена осталась одна победа!
Йоханнес Бё выиграл 19-е золото на ЧМ. До рекорда Бьорндалена осталась одна победа!
19:02 Татьяна Постникова

Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию сингл-микста на чемпионате мира в Нове-Место. Старт гонки в 20:00 по Москве. Не пропустите!

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