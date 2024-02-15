ЧМ-2024 по биатлону. Норвегия и Франция борются за первое место в медальном зачёте! LIVE

В четверг, 15 февраля, в Нове-Место (Чехия) сингл-микстом продолжится чемпионат мира по биатлону.

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Сейчас Франция и Норвегия борются за первое место в медальном зачёте ЧМ. У обеих команд — по три золота, но скандинавы обходят «трёхцветных» по общему числу наград. С учётом того, что в оставшихся личных и эстафетных гонках француженки и норвежцы — главные фавориты, решающим в борьбе за победу в медальном зачёте станет именно сингл-микст.

Норвегия и Франция выставили сильнейшие составы: Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд против Кентена Фийона Майе и Лу Жанмонно. Но бороться за медали будут не только они. Среди претендентов на подиум Италия (Лиза Виттоцци, Томмазо Джакомель), Германия (Юстус Штрелов, Ванесса Фойгт), Швеция (Себастиан Самуэльссон, Ханна Эберг).

Кому же достанется заветное золото? Следите за борьбой лучших биатлонистов планеты в онлайн-трансляции «Чемпионата». Мы расскажем вам обо всём самом интересном!

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