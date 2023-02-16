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Сингл-микст Эстафета. Прямая трансляция
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Чемпионат мира по биатлону 2023 — онлайн-трансляция сингл-микста 16 февраля на ЧМ-2023 — установит ли Бё мировой рекорд?

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Бё может установить мировой рекорд уже сегодня! LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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ЧМ-2023, Йоханнес Бё
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Расписание чемпионата мира по биатлону - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В четверг, 16 февраля, будет разыгран один комплект наград: в индивидуальной смешанной эстафете или сингл-миксте — самой молодой дисциплине в программе турниров высочайшего уровня. Начало гонки — в 17:10 по московскому времени.

Главная интрига гонки состоит в том, сможет ли Йоханнес Бё выиграть пятую подряд гонку на чемпионате мира и установить мировой рекорд по этому показателю. Прежде в истории никому не удавалось одержать больше четырёх побед на одном ЧМ. Помогать Бё в этом непростом деле будет Марте Рёйселанд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сингл-микста на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

ЧМ-2023 уже перевалил за середину. Сейчас медальный зачёт турнира выглядит следующим образом. Какие страны сегодня пополнят свою копилку наград?

Медальный зачёт ЧМ-2023

Медальный зачёт ЧМ-2023

13:06 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Чемпионат мира в Оберхофе продолжается! Сегодня в Германии пройдёт сингл-микст. Начало гонки в 17.10 по Москве.

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Теги Биатлон Чемпионат мира 2023 Йоханнес Бё •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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