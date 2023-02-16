Если норвежская пара выиграет золото, Йоханнес проведёт лучший чемпионат мира в истории!

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Бё может установить мировой рекорд уже сегодня! LIVE

В Оберхофе продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В четверг, 16 февраля, будет разыгран один комплект наград: в индивидуальной смешанной эстафете или сингл-миксте — самой молодой дисциплине в программе турниров высочайшего уровня. Начало гонки — в 17:10 по московскому времени.

Главная интрига гонки состоит в том, сможет ли Йоханнес Бё выиграть пятую подряд гонку на чемпионате мира и установить мировой рекорд по этому показателю. Прежде в истории никому не удавалось одержать больше четырёх побед на одном ЧМ. Помогать Бё в этом непростом деле будет Марте Рёйселанд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сингл-микста на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

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