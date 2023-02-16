Чемпионат мира по биатлону — 2023. Бё может установить мировой рекорд уже сегодня! LIVE

В Оберхофе продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В четверг, 16 февраля, будет разыгран один комплект наград: в индивидуальной смешанной эстафете или сингл-миксте — самой молодой дисциплине в программе турниров высочайшего уровня. Начало гонки — в 17:10 по московскому времени.
Главная интрига гонки состоит в том, сможет ли Йоханнес Бё выиграть пятую подряд гонку на чемпионате мира и установить мировой рекорд по этому показателю. Прежде в истории никому не удавалось одержать больше четырёх побед на одном ЧМ. Помогать Бё в этом непростом деле будет Марте Рёйселанд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию сингл-микста на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
ЧМ-2023 уже перевалил за середину. Сейчас медальный зачёт турнира выглядит следующим образом. Какие страны сегодня пополнят свою копилку наград?
Медальный зачёт ЧМ-2023
Добрый день, дорогие друзья! Чемпионат мира в Оберхофе продолжается! Сегодня в Германии пройдёт сингл-микст. Начало гонки в 17.10 по Москве.
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