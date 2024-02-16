Главный вопрос ЧМ по биатлону: Франция лишит Норвегию первого места в медальном зачёте?

Обе смешанные гонки – за «трёхцветными». И у них теперь есть реальный шанс обогнать непобедимых, казалось, норвежцев.

Чемпионат мира по биатлону – 2024 вышел на финишную прямую. В Нове-Место осталось провести всего четыре гонки: классические эстафеты и масс-старты. И пока общие результаты турнира выглядят неожиданно.

В сезоне-2023/2024 Норвегия вроде бы убедила всех в своём доминировании. По итогам шести этапов Кубка мира лидеры и мужского, и женского зачётов – именно представители Норвегии, в мужских гонках они почти не дают соперникам шансов добраться до медалей, не говоря уже о победе.

Но на чемпионате мира что-то идёт не так, и на первом месте в общем зачёте удерживается команда Франции. Да, перед стартом турнира было ясно, что француженки очень сильны в личных гонках, что они претендуют на золото в эстафете. Но ведь и обе смешанные гонки остались именно за Францией, а не за Норвегией – и это уже обескураживающий факт. В супермиксте напортачила Тандреволд, а в смешанной эстафете у всех норвежцев как-то не пошло. О чём говорить, если даже братья Бё свои этапы выиграть не смогли?

Франция же была стабильна. И за счёт этой стабильности она вполне может выиграть медальный зачёт чемпионата мира, чего с ней не случалось с 2016 года, когда на ЧМ феерили Мартен Фуркад и Мари Дорен-Абер.

Если прикинуть возможные расклады на оставшиеся четыре гонки, то можно сделать вывод, что ключевой с точки зрения борьбы за первое место в медальном зачёте станет предпоследняя гонка турнира. Конечно, биатлон часто дарит болельщикам сенсации, но слишком уж велик шанс, что эстафеты выиграют сборные Норвегии и Франции соответственно, а в мужском масс-старте на первом месте окажется кто-то из норвежцев. И в этом случае решающее значение приобретает женская гонка с общего старта.

Если её выиграет француженка, то у «трёхцветных» будет шесть золотых медалей, а норвежцы смогут собрать только пять. Но если же на первое место поднимется кто-то ещё, то при равенстве по золотым наградам вперёд по общему их количеству могут вырваться норвежцы. Прямо сейчас в их копилке 10 наград против 8 у французов. Так что нас ждёт невероятная интрига!

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