«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира

Лиза Виттоцци в индивидуальной гонке выиграла первое в карьере золото. Ингрид Тандреволд даже не близко к медалям.

Чемпионат мира по биатлону – 2023 крайне интересен своего рода полярным противостоянием. У Франции очень сильная женская команда, но мужчины весь сезон не блещут. У Норвегии всё наоборот: мужчины занимают по пять первых мест, зато девушки, от которых ждали многого, проваливаются.

Результаты индивидуальной гонки хоть и внесли некую сумятицу в стройный медальный зачёт, где побеждали только Франция и Норвегия, но в целом подтвердили общие тренды. И пока по-прежнему неясно, какая же из двух ведущих сборных соберёт на ЧМ-2024 более внушительную коллекцию.

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Возмутительницей спокойствия в классике биатлона стала Лиза Виттоцци. Именно она в шестой гонке чемпионата мира стала первой спортсменкой, сумевшей забрать золото у представителей Норвегии и Франции. И сделала это более чем заслуженно. Итальянка явно приехала в Нове-Место в отличной форме и блестяще это доказала. 20 закрытых мишеней из 20 и третья скорость на дистанции позволили ей наконец-то завоевать личное золото на ЧМ.

За Лизу можно только порадоваться. В прошлом году в Оберхофе она впервые стала чемпионкой мира в эстафете, а теперь забрала и личный титул.

Лиза Виттоцци Фото: Alex Grimm/Getty Images

Главными соперницами Виттоцци в гонке были француженки. Жюстин Бреза-Буше показала какую-то умопомрачительную скорость и ту же итальянку ногами опередила на минуту с лишним. Но на стрельбе она потеряла три! А ведь даже с двумя штрафными минутами была бы на втором месте.

Жулия Симон, которая в Нове-Место выкашивала золотые медали, в этот раз стала только третьей. Всему виной – промах на четвёртом огневом рубеже. Не было бы его – стала бы четырёхкратной только на турнире в Чехии. Однако незакрытая мишень была, и Жулия с бронзой, в 26,9 секунды от Виттоцци.

На втором месте – Янина Хеттих, которая точно стреляла. Немки вообще сделали ставку на идеальную работу на рубеже и не прогадали. Помимо Хеттих, на ноль гонку прошли ещё Селина Гротиан (четвёртое место) и Ванесса Фойгт (пятое).

Но если болельщики Италии, Франции и Германии могут быть довольны, то поклонники сборной Норвегии вот уже вторую неделю хватаются за головы. Норвежки не просто не добыли ни одной медали, но и вообще в личных гонках ни разу не забрались в топ-10. В индивидуалке же – просто катастрофа: Ингрид Тандреволд с тремя промахами – 27-я. И она лучшая в своей команде!

«Этот кошмар продолжается», – сказал комментатор NRK Торгейр Бьёрн во время того, как Ингрид Тандреволд допускала промахи на стрельбе стоя.

Пока ни Ингрид, которая в декабре и январе застолбила за собой роль лидера национальной команды, ни менее опытные её соотечественницы вроде Юни Арнеклейв или Марит Исхол Скоган не могут раскрыть свой потенциал. Возможно, подводка к главному старту сезона была сорвана, возможно, дело в излишнем психологическом давлении. Но девушки не справляются. Кноттен вообще заявляла, что чуть ли не каждый день плачет от стресса.

Трудно предположить, можно ли исправить ситуацию. Предпосылок к этому нет, но биатлон – такой вид спорта, где что-то может решить случай. Норвежкам этот счастливый случай сейчас крайне необходим.