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Итоги женской индивидуальной гонки на ЧМ-2024 по биатлону: Лиза Виттоцци победила, сборная Норвегии провалилась

«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира
Михаил Чесалин
Лиза Виттоцци победила
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Лиза Виттоцци в индивидуальной гонке выиграла первое в карьере золото. Ингрид Тандреволд даже не близко к медалям.

Чемпионат мира по биатлону – 2023 крайне интересен своего рода полярным противостоянием. У Франции очень сильная женская команда, но мужчины весь сезон не блещут. У Норвегии всё наоборот: мужчины занимают по пять первых мест, зато девушки, от которых ждали многого, проваливаются.

Результаты индивидуальной гонки хоть и внесли некую сумятицу в стройный медальный зачёт, где побеждали только Франция и Норвегия, но в целом подтвердили общие тренды. И пока по-прежнему неясно, какая же из двух ведущих сборных соберёт на ЧМ-2024 более внушительную коллекцию.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира – 2024 доступны в Okko.

Возмутительницей спокойствия в классике биатлона стала Лиза Виттоцци. Именно она в шестой гонке чемпионата мира стала первой спортсменкой, сумевшей забрать золото у представителей Норвегии и Франции. И сделала это более чем заслуженно. Итальянка явно приехала в Нове-Место в отличной форме и блестяще это доказала. 20 закрытых мишеней из 20 и третья скорость на дистанции позволили ей наконец-то завоевать личное золото на ЧМ.

За Лизу можно только порадоваться. В прошлом году в Оберхофе она впервые стала чемпионкой мира в эстафете, а теперь забрала и личный титул.

Лиза Виттоцци

Лиза Виттоцци

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Главными соперницами Виттоцци в гонке были француженки. Жюстин Бреза-Буше показала какую-то умопомрачительную скорость и ту же итальянку ногами опередила на минуту с лишним. Но на стрельбе она потеряла три! А ведь даже с двумя штрафными минутами была бы на втором месте.

Жулия Симон, которая в Нове-Место выкашивала золотые медали, в этот раз стала только третьей. Всему виной – промах на четвёртом огневом рубеже. Не было бы его – стала бы четырёхкратной только на турнире в Чехии. Однако незакрытая мишень была, и Жулия с бронзой, в 26,9 секунды от Виттоцци.

На втором месте – Янина Хеттих, которая точно стреляла. Немки вообще сделали ставку на идеальную работу на рубеже и не прогадали. Помимо Хеттих, на ноль гонку прошли ещё Селина Гротиан (четвёртое место) и Ванесса Фойгт (пятое).

Биатлон. ЧМ-2024. Нове-Место, Чехия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
13 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
40:02.9
2
Янина Хеттих
Германия
+20.5
3
Жулия Симон
Франция
+29.6

Но если болельщики Италии, Франции и Германии могут быть довольны, то поклонники сборной Норвегии вот уже вторую неделю хватаются за головы. Норвежки не просто не добыли ни одной медали, но и вообще в личных гонках ни разу не забрались в топ-10. В индивидуалке же – просто катастрофа: Ингрид Тандреволд с тремя промахами – 27-я. И она лучшая в своей команде!

«Этот кошмар продолжается», – сказал комментатор NRK Торгейр Бьёрн во время того, как Ингрид Тандреволд допускала промахи на стрельбе стоя.

Зато у норвежских мужчин всё в полном порядке:
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть

Пока ни Ингрид, которая в декабре и январе застолбила за собой роль лидера национальной команды, ни менее опытные её соотечественницы вроде Юни Арнеклейв или Марит Исхол Скоган не могут раскрыть свой потенциал. Возможно, подводка к главному старту сезона была сорвана, возможно, дело в излишнем психологическом давлении. Но девушки не справляются. Кноттен вообще заявляла, что чуть ли не каждый день плачет от стресса.

Трудно предположить, можно ли исправить ситуацию. Предпосылок к этому нет, но биатлон – такой вид спорта, где что-то может решить случай. Норвежкам этот счастливый случай сейчас крайне необходим.

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