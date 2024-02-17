«Я подвела девчонок». У лидера сборной Норвегии — эмоциональный срыв после поражений

Для лидера общего зачёта Ингрид Тандреволд текущий чемпионат мира обернулся кошмаром. Хорошо, что рядом с ней есть её товарищи по сборной. Норвегия в очередной раз доказала, что она – лучшая команда в мире.

«Я подвела других девчонок»

На чемпионат мира в Нове-Место Ингрид Тандреволд приехала в ранге лидера общего зачёта Кубка мира, то есть лучшей биатлонистки планеты и лидера женской сборной Норвегии. В таком статусе 27-летняя спортсменка оказалась впервые. После завершения карьеры Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд именно на Ингрид свалилось бремя первенства, и до главных стартов года она с ним справлялась.

Норвежские болельщики и СМИ, привыкшие к победам своих спортсменов, ожидали от лидера Кубка мира невероятного прорыва в каждой гонке. Ингрид так и начала: в смешанной эстафете на последнем этапе она вытащила команду с третьего на второе место. А дальше последовал ряд неудач.

Ингрид Тандреволд Фото: Alex Grimm/Getty Images

В личных гонках девушка показала 25-й, 34-й и 27-й результаты. Конечно, после этого Тандреволд «разрывали» норвежские СМИ, а ей, в свою очередь, приходилось объяснять, что с ней происходит, откуда взялись такие проблемы на рубежах, – оправдываться перед страной за личную неудачу.

Каждое поражение Ингрид принимала близко к сердцу, а также винила себя в неудачах остальных норвежек.

«Единственное, о чём я сейчас могу думать, это то, что я чувствую ответственность за такое выступление. Я не справилась с давлением, которое и я сама на себя оказывала, и другие на меня.

Чувствую ответственность за то, что я как лидер команды подвела и не смогла настроить других девчонок так, как должна. А ещё есть так много людей, которые работают на нас день и ночь и помогают нам выступать», – переживала Тандреволд, но продолжала стойко держаться.

«Ей не стоит опускать голову»

Последней каплей для истерзанной неудачами и давлением норвежки стал сингл-микст. Страна ждала победы, ведь в гонке её представляли лидеры мужского и женского зачётов Кубка мира – Йоханнес Бё и Ингрид Тандреволд.

Однако на последнем рубеже Ингрид, стрелявшая до этого чисто, проиграла в дуэли с француженкой, ушла на штрафной круг, заодно пропустив вперёд итальянку Лизу Виттоцци. Таким образом, от Норвегии ускользнуло не только золото, но и серебро чемпионата мира.

Подруга Тандреволд Тириль Экхофф, наблюдая за последней стрельбой на стадионе, не смогла сдержать слёз.

«Нет! Нет! Я так хотела, чтобы мишени закрылись, но нет. На самом деле, я не чувствую, что это были далёкие промахи, лишь небольшие погрешности», – эмоционально реагировала Экхофф.

На финише изнеможённую Ингрид встречал Йоханнес Бё. Он же взял девушку под защиту, объясняя перед журналистами, что и сам допустил столько же промахов.

«Я просто ей сказал, что не стоит опускать голову. Ингрид – очень хорошая биатлонистка. Она лидирует в общем зачёте Кубка мира и на последнем этапе боролась за золото. Конечно, когда ты финишировал, ты разочарован, но она полностью чисто отстреляла три рубежа из четырёх. Она держала нас в игре. Я безумно горжусь тем, что она сделала сегодня. Это отличная работа.

Если бы я чисто отстрелял последнюю стойку, у неё было бы больше уверенности, так что, очевидно, третье место – это наш совместный результат. Думаю, мы оба провели почти идеальную гонку. Просто Франция была лучше нас», – объяснил он позже.

Ингрид Тандреволд и Йоханнес Бё Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Со своей стороны, в этом чемпионате было много негативных моментов, на которых я могу сосредоточиться, но сегодня я многого добилась. Мы с Йоханнесом провели хорошую гонку, поэтому я стараюсь сосредоточиться на этом», — из последних сил держалась Тандреволд, в очередной раз объясняя репортёрам свои неудачи на стрельбе.

«С бедняжки Ингрид уже хватит»

Пройдя через всю пресс-зону и терпеливо отвечая на вопросы, она заметила рядом маму. Ингрид перелезла через ограждения и после объятий прошла мимо репортёров уже в слезах.

«Я думаю, с бедняжки Ингрид уже хватит», — прокомментировала увиденное Тириль Экхофф.

На пресс-конференцию Ингрид и Йоханнес пришли позже остальных. Девушка продолжала вытирать слёзы, а Бё – поддерживать её. Позже спортсменка назвала своё состояние настоящим эмоциональным срывом.

«У меня нет никаких чувств ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Я думаю, что я просто опустошена. Мне нечего ответить. На самом деле мы остались очень довольны, особенно я, у которой были проблемы на этом чемпионате. Очень хотелось взять этот настрой с собой, но потом я стою в пресс-зоне 30 минут, и мне приходится снова и снова объяснять, почему у меня ничего не получается. Я очень боялась выстрелить и снова попасть в такую ситуацию. Я с этим смирилась бы, но, когда это пятый день подряд, становится тяжело. Я – боец. Но этот турнир дорогого мне стоил», — сказала норвежка.

«Лучшие товарищи по команде в мире»

После пресс-конференции опустошённая Ингрид направилась в номер, где её ожидал самый тёплый приём, который только можно представить. У порога гостиницы Тандреволд встретила сборная Норвегии в полном составе. Ребята успели переделать песню Alt for Norge («Всё для Норвегии») и посвятили её расстроенной девушке.

«Пожертвуйте всем, пожертвуй ради Норвегии. Если придётся, ты жертвуешь всем. Ты — Ингрид Тандреволд. Все прекрасно знают, что ты всё контролируешь, мы болеем за тебя», – пела команда под фейерверк на заднем плане.

Растроганная Ингрид вновь не смогла сдержать слёз, а ребята один за другим обнимали девушку.

«Скажите мне, что у меня лучшие товарищи по команде в мире, не говоря мне, что у меня лучшие товарищи по команде в мире», — описала сюрприз Тандреволд.

На следующий день девушку освободили от всяческого общения с прессой перед женской эстафетой. На встречу с журналистами отправились Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ида Льен. С собой они взяли большую фотографию Ингрид Тандреволд.

«Она чувствует, что подвела команду, но это не так. Мы считаем, что она очень хорошо справляется с работой лидера. Ингрид заслужила день, проведённый в тишине и покое. Для неё было много соревнований и много времени в медиазоне. Теперь она может немного расслабиться. Думаю, сегодня она проснулась с мыслью «Всё для Ингрид», — прокомментировала отсутствие Тандреволд Ида Льен.

17 февраля норвежки выйдут на старт женской эстафеты. Но, даже не зная результат заранее, можно назвать главную и самую настоящую во всех смыслах команду этого чемпионата мира. Это сборная Норвегии. Хочется верить, что с такой невероятной поддержкой Ингрид возродится, вернётся к душевному спокойствию и должным образом покажет себя на трассе.

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