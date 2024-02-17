Мгновенная карма. Перед провалом в эстафете Кристиансен отправил шведам цветы с издёвкой

В мужской эстафете на чемпионате мира неожиданную для всех победу одержала сборная Швеции. Золото для них стало настоящим подарком со стороны Норвегии. Вы удивитесь, но это уже второй презент за время турнира, который Ветле Кристиансен преподнёс Себастиану Самуэльссону.

Подарок на День всех влюблённых

Норвежцы и шведы – соседи на карте мира и главные противники на биатлонной трассе. Между ними часто завязываются перепалки. Они то не поделят частный самолёт, то зло подшутят друг над другом.

Три дня назад после очередного высказывания Самуэльссона о его неизбежной победе норвежцы, завоевавшие к тому времени восемь из девяти личных наград, решили подшутить над шведами. 14 февраля, в День всех влюблённых они отправили соседям цветы с записками. Главным инициатором издёвки стал Ветле Шоста Кристиансен.

«Мы послали цветы разным людям. Досталось и Себастиану Самуэльссону. Он был немного подавлен и грустил, поэтому мы подумали, что цветы смогут поднять ему настроение», – шутил Эндре Стрëмсхейм.

«Приятно, что нам удалось принять в этом участие, но инициатива исходила от Ветле, надо отдать ему должное», – поддержал товарищей Йоханнес Бё.

«Несмотря на то что мы не очень высоко ценим такие коммерческие праздники, созданные американской культурой, мы увлеклись, когда оказалось, что у нас есть в запасе 50 евро. Никто пока никак не отреагировал. Возможно, их немного задело то, что мы написали в записках, поэтому мы сами узнаем, всё ли в порядке», – продолжал издеваться Кристиансен.

Если бы Ветле только мог предположить, чем обернётся такая выходка…

Самуэльссон уже разлил масло…

В мужской эстафете Кристиансен провалил заключительную стойку всей гонки, имея минутное преимущество над Самуэльссоном, и сделал настоящий подарок главному оппоненту и всей сборной Швеции. Золото он упустил, да и вообще еле-еле спас серебряные медали для своей команды.

По окончании гонки Ветле долго не решался пройти в пресс-зону.

«После того дня я долго боролся с собой, чтобы прийти сюда, к шведской прессе. Обидно проигрывать золото Швеции. Это худшее, что могло случиться. То, как это произошло, было ужасно», – сокрушался норвежец.

На вопрос, сожалеет ли он об отправке роз, рассмеялся и сказал «да».

Самуэльссон, который ранее не прокомментировал выходку норвежцев (что, конечно, очень странно), поспешил вспомнить обидную шутку:

«Посмотрим, может быть, стоит послать цветы в ответ», – ухмылялся швед.

Вряд ли Себастиан упустит возможность позлорадствовать над соперниками. Никто не удивится, если норвежцев на пороге гостиницы будет ожидать охапка цветов или корзинка с фруктами от чемпионов мира в эстафете.

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