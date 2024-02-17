Вы видели, что натворил финишёр сборной Норвегии? Полное фиаско в мужской эстафете!

Кристиансен загубил работу команды на последнем огневом рубеже. Он выигрывал у всех минуту, но зашёл на три штрафных круга!

«Это фиаско, братан», – смело может сказать Себастиан Самуэльссон закусившемуся с ним недавно Тарьею Бё. А дело в том, что мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону – 2024 завершилась настоящей сенсацией. Сборная Норвегии не смогла выиграть эту гонку, несмотря на колоссальную победную серию на Кубке мира. Но важно то, как именно она проиграла.

Вообще, у норвежцев всё с самого начала пошло не слава богу. Стурла Легрейд уже после первой стойки схлопотал штрафной круг, и сборная Норвегии была отброшена на 15-е место. Да, это был только первый этап, в пятёрке на тот момент были Чехия, Казахстан, Эстония, Бельгия. Но норвежские болельщики уже тогда потянулись за корвалолом. Или как он там у них называется.

Но Тарьей Бё спас положение. 45 секунд отставания к концу второго этапа словно не бывало. Со скоростью у старшего брата всё было в полном порядке, а на огневых рубежах соперники помогали сами. Вот и получилось так, что Йоханнес Бё принял эстафету первым. За спиной был только чех.

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Самый титулованный биатлонист из ныне выступающих свой этап прошёл хорошо. Не отлично, потому что были два промаха на лёжке. Но задача была выполнена: Кристиансен получил эстафету первым в 30 секундах от Швеции и в минуте от Германии. Казалось, что норвежцы встали на проторённую дорожку, и Ветле привычно невозмутимо пройдёт три круга в одиночестве.

Первые два круга были блестящими. Ветле оторвался от шведа Самуэльссона, сохранявшего вторую позицию, аж на целую минуту. Можно было закрыть пять мишеней, а потом показывать пальцы, кланяться тренерам и делать всё, что норвежцы делают, когда выигрывают золото с большим отрывом.

Но Ветле стрелял кошмарно. Три (ещё раз – три!) штрафных круга.

Пока норвежский финишёр заряжал все дополнительные патроны, пока наматывал лишние 450 метров, Самуэльссон быстренько закрыл все мишени и вырвался вперёд. А Кристиансен вышел даже позади Фийона Майе.

Партнёры Ветле по команде смотрели на происходящее с ужасом и плохо скрываемым разочарованием. Но уже ничего не могли с этим поделать.

Кристиансен на последних метрах дистанции обогнал француза и принёс сборной Норвегии серебро – чуть ли не самое обидное серебро за последние годы. Ну а Самуэльссон добыл для шведской команды победу. Это первое золото шведов в мужской эстафете на чемпионатах мира, и теперь Себби, похоже, имеет полное право дальше троллить проигравших норвежцев.