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Чемпионат мира по биатлону — 2024: на чемпионате мира вспыхнул конфликт между Тарьеем Бё и Себастианом Самуэльссоном

«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном
Юлия Сидорова
На ЧМ конфликт между Тарьеем Бё и Самуэльссоном
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Похоже, Себби достал всех. Тарьей не смог сдержать гнев в прямом эфире.

Все уже давно привыкли к тому, что заносчивый шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон – болтун, сноб и главный русофоб в биатлонном мире. Этот парень не упускает даже мельчайшей возможности высказать своё никому не нужное мнение по абсолютно любому поводу.

Оказалось, что его поведение достало даже норвежцев, у которых вроде бы всё идёт идеально. Тарьей Бё вскипел и жёстко проехался по шведу, высказав всё ему в лицо прямо на чемпионате мира в Нове-Место.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону – 2024

Самуэльссон проиграл Тарьею на финише

Не отличавшийся особыми успехами на трассе Самуэльссон перед стартом чемпионата мира только и делал, что критиковал подготовку норвежцев к главным стартам, сомневаясь в их успехе, и обсуждал мировую политику. При этом он не забывал заявить, что обязательно сможет победить Йоханнеса Бё на ЧМ, да и вообще ставил себя на голову выше остальных.

Первым из норвежцев это достало Тарьея Бё. Начиналось всё более-менее гладко. После истории со шведским частным самолётом норвежец отметил, что «Себбе очень хочет поступать правильно и критикует всех подряд».

Как Тарьей Бё впервые наехал на Самуэльссона:
Норвежцы жёстко раскритиковали шведов за перелёты на частном самолёте. Неужели завидуют?
Норвежцы жёстко раскритиковали шведов за перелёты на частном самолёте. Неужели завидуют?

Но после гонки преследования на чемпионате мира ситуация обострилась до предела. С последнего рубежа Самуэльссон ушёл пятым вслед за четырьмя норвежцами. Тарьей, замыкавший на тот момент топ-6, отправился догонять шведа. За последний круг старший Бё не просто поравнялся с Самуэльссоном, но и обогнал его, создав серьёзный отрыв на финише.

Пять норвежцев впервые в истории заехали в топ-5 ЧМ:
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть
Норвежцы опять победили всех на ЧМ по биатлону. Гонку преследования можно было не смотреть

«Он так много говорит»

Конечно же, швед после финиша нашёл своему поражению оправдание, когда общался со СМИ в пресс-зоне. Только вот он не учёл, что в паре метров от него то же самое делал и Тарьей, который услышал слова соперника.

«Если бы на последнем круге речь шла о золоте, я бы обогнал Тарьея. Тогда у меня была бы дополнительная мотивация», – объяснял репортёрам зазнавшийся швед, который, похоже, совершенно не умеет проигрывать.

Бё, услышав это, не выдержал и прервал свой разговор со СМИ.

«Ты постоянно несёшь какую-то чушь. И вы всё время в это верите?» – выпалил Тарьей, обращаясь к Самуэльссону и журналистам перед ним.

Себастиан Самуэльссон

Себастиан Самуэльссон

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Он так много говорит. У него всегда есть ответ. Я обыгрываю его на последнем круге, и он говорит такое. Это типично для него. Когда он выходил с последней стрельбы, было ясно, что он действительно хотел занять это пятое место», – добавил Тарьей.

Швед и норвежец явно не злились друг на друга всерьёз, но грубые слова Бё показывают, что ему действительно надоела болтовня Самуэльссона. Обычно соперники не позволяют себе таких прямых выпадов в адрес друг друга.

Впереди у спортсменов ещё по четыре гонки в рамках чемпионата мира. Посмотрим, сможет ли самоуверенный швед оказать сопротивление норвежцам на деле, а не на словах.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира доступны в Okko.

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