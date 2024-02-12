«Ты постоянно несёшь чушь». На ЧМ по биатлону вспыхнул конфликт между Бё и Самуэльссоном

Все уже давно привыкли к тому, что заносчивый шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон – болтун, сноб и главный русофоб в биатлонном мире. Этот парень не упускает даже мельчайшей возможности высказать своё никому не нужное мнение по абсолютно любому поводу.

Оказалось, что его поведение достало даже норвежцев, у которых вроде бы всё идёт идеально. Тарьей Бё вскипел и жёстко проехался по шведу, высказав всё ему в лицо прямо на чемпионате мира в Нове-Место.

Самуэльссон проиграл Тарьею на финише

Не отличавшийся особыми успехами на трассе Самуэльссон перед стартом чемпионата мира только и делал, что критиковал подготовку норвежцев к главным стартам, сомневаясь в их успехе, и обсуждал мировую политику. При этом он не забывал заявить, что обязательно сможет победить Йоханнеса Бё на ЧМ, да и вообще ставил себя на голову выше остальных.

Первым из норвежцев это достало Тарьея Бё. Начиналось всё более-менее гладко. После истории со шведским частным самолётом норвежец отметил, что «Себбе очень хочет поступать правильно и критикует всех подряд».

Но после гонки преследования на чемпионате мира ситуация обострилась до предела. С последнего рубежа Самуэльссон ушёл пятым вслед за четырьмя норвежцами. Тарьей, замыкавший на тот момент топ-6, отправился догонять шведа. За последний круг старший Бё не просто поравнялся с Самуэльссоном, но и обогнал его, создав серьёзный отрыв на финише.

«Он так много говорит»

Конечно же, швед после финиша нашёл своему поражению оправдание, когда общался со СМИ в пресс-зоне. Только вот он не учёл, что в паре метров от него то же самое делал и Тарьей, который услышал слова соперника.

«Если бы на последнем круге речь шла о золоте, я бы обогнал Тарьея. Тогда у меня была бы дополнительная мотивация», – объяснял репортёрам зазнавшийся швед, который, похоже, совершенно не умеет проигрывать.

Бё, услышав это, не выдержал и прервал свой разговор со СМИ.

«Ты постоянно несёшь какую-то чушь. И вы всё время в это верите?» – выпалил Тарьей, обращаясь к Самуэльссону и журналистам перед ним.

Себастиан Самуэльссон Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Он так много говорит. У него всегда есть ответ. Я обыгрываю его на последнем круге, и он говорит такое. Это типично для него. Когда он выходил с последней стрельбы, было ясно, что он действительно хотел занять это пятое место», – добавил Тарьей.

Швед и норвежец явно не злились друг на друга всерьёз, но грубые слова Бё показывают, что ему действительно надоела болтовня Самуэльссона. Обычно соперники не позволяют себе таких прямых выпадов в адрес друг друга.

Впереди у спортсменов ещё по четыре гонки в рамках чемпионата мира. Посмотрим, сможет ли самоуверенный швед оказать сопротивление норвежцам на деле, а не на словах.

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