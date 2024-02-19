«Это фантастика!» 35-летний латвиец завоевал медаль на чемпионате мира по биатлону

В заключительный день чемпионата мира по биатлону случилась настоящая сенсация! Следом за победителем гонки с общего старта Йоханнесом Бё финишировал 35-летний латвиец Андрей Расторгуев. Это первая медаль спортсмена на главных турнирах за всю его многолетнюю карьеру.

«Всё сошлось, что могло сойтись»

Перед масс-стартом никто даже подумать не мог, что Расторгуев действительно может претендовать на медаль. Хотя важно отметить, что несколько дней назад в индивидуальной гонке Андрей финишировал в шаге от пьедестала сразу за братьями Бё и Бенедиктом Доллем. Но это классика биатлона – особый жанр, который часто преподносит сюрпризы.

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После первого рубежа в масс-старте латвиец, отстрелявший на ноль, ушёл в гонку на пятой позиции следом за Доллем, Штреловым, Тарьеем Бё и Фийоном Майе. После второй чисто пройденной лёжки он поднялся на третье место, уступая только Бенедикту и Кентену.

Пока в гонке менялись лидеры, Андрей продолжал подниматься вверх. На стрельбе стоя – слабом месте Расторгуева – он вновь был точен и переместился на второе место следом за Йоханнесом Бё. Перед последним рубежом даже самый преданный болельщик Андрея, наверное, скрестил пальцы. Было сложно поверить, что он наконец-то в свои 35 лет сможет добраться до медали. А Расторгуев вновь закрыл пять из пяти. Четыре ноля на рубежах, и это при 81% попаданий на рубеже стоя!

«Это абсолютно невероятно! Фантастика! Мой самый лучший результат за всю карьеру. Эта победа важна не только для меня, но и для команды и нации. Всё сошлось, что могло сойтись. Это была маленькая цель – но она была достигнута!» – прокомментировал личное серебро Расторгуев.

«Это совершенно запредельно!» — эмоционально отреагировал на результат латвийца Уле-Эйнар Бьорндален, долго выступавший с Андреем.

«Какой сумасшедший день! Это было здорово. В биатлоне возможно всё, что нам сегодня и доказали», — восторгался Пер Олав Треттеруд – бывший норвежский лыжник, а ныне член латвийского союза биатлонистов.

«Всю карьеру он боролся с ветром. Он из маленькой страны. У них дела обстоят не так, как у нас. У них меньше денег, меньше вспомогательного оборудования, меньше сервисёров и всего остального. Он очень трудолюбивый, поэтому получил заслуженную первую медаль», – объяснил успех Расторгуева Тарьей Бё, хотя и признался, что ему грустно из-за того, что латвиец и француз отодвинули его самого на четвёртую позицию.

«Я не собираюсь его поздравлять»

Впрочем, нашёлся и тот, кого история Расторгуева не тронула. Как вы думаете, кто этот человек? Конечно же, Себастиан Самуэльссон!

«Я принадлежу к тем, кто считает, что должно быть ужесточено наказание за допинг. Я не собираюсь его поздравлять», – высокомерно заявил швед.

Всё дело в том, что в 2021 году Андрей Расторгуев был дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Он трижды в течение 12 месяцев не предоставил данные о местонахождении допинг-офицеру.

«Как удалось вернуться в спорт после дисквалификации? Это всё моя девушка. Если бы не она, был бы я сейчас здесь? Думаю, нет», – говорил Андрей.

Заслуженная медаль

Серебро чемпионата мира – лучший результат не только в карьере Андрея, но и в истории всей Латвии. Ранее лучшим результатом представителей страны на турнирах высочайшего уровня были бронзовые медали Илмарса Брициса, которые он завоевал в 2001 и 2005 годах. До сегодняшнего дня Брицис был единственным латвийцем, становившимся призёром ЧМ по биатлону.

Нельзя сказать, что Расторгуеву в этой гонке просто повезло, как это было, например, со шведами в мужской эстафете. Скорее, ему просто не везло раньше, а эта долгожданная медаль – действительно заслуженная.

Андрею постоянно мешали лишние промахи, хотя ногами он часто шёл наравне с лидерами гонок и до стрельбы стоя претендовал на медали. За всю карьеру он лишь трижды поднимался на подиумы Кубка мира – на его счету два серебра и одна бронза. При этом он трижды участвовал в Олимпийских играх. Латвиец хорошо знаком российскому зрителю, и его личная медаль на чемпионате мира – как бальзам на сердце для наших болельщиков.