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Чемпионат мира по биатлону – 2024: Эстония заняла четвёртое место в женской эстафете и вошла в историю

Сборная Эстонии – главная сенсация чемпионата мира по биатлону. Такого никто не ждал!
Юлия Сидорова
Чемпионат мира по биатлону – 2024
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Четвёртое место в женской эстафете – лучший результат в истории страны. Но прорыв был не только в этой гонке!

В предпоследний день чемпионата мира случилось немало неожиданностей. Одна только драма Кристиансена на последнем огневом рубеже чего стоит. И на фоне разборок лидеров почти незамеченным остался прорыв совсем уж скромной биатлонной державы. Сборная Эстонии заняла четвёртое место в женской эстафете, уступив только Франции, Швеции и Германии. Ого!

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Эстония – лидер!

Перед началом женской эстафеты никому бы даже в голову не пришло отнести к числу фаворитов этой гонки сборную Эстонии. Свой лучший результат в XXI веке девушки продемонстрировали на прошлом чемпионате мира в Оберхофе. Тогда они замкнули десятку сильнейших.

Но в Нове-Место они реально прыгнули выше головы.

Первой в гонку ушла Регина Эрмитс, известная биатлонным болельщикам под фамилией Оя. На лёжке спортсменка допустила промах, но уже стойку прошла без дополнительных патронов и передала эстафету Тюли Томингас третьей с отставанием в 20 секунд от великолепной Лу Жанмонно.

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29-летняя Томингас после своего этапа может называть себя королевой эстонского биатлона. Она не только показала вторую скорость на нём, отстав всего на девять секунд от француженки Софи Шово, но и уже после первой «чистой» лёжки возглавила гонку с преимуществом в две секунды. На втором рубеже Тюли дважды промахнулась, однако отрыв от ближайшей преследовательницы из Норвегии только вырос и составил 16 секунд. На последнем круге она даже смогла увеличить его до 19 секунд.

Третьей в гонку ушла Сюзан Кюэльм. На обоих рубежах спортсменка допустила по промаху. После первой осечки она ещё сохраняла лидирующую позицию, но второй промах отодвинул команду на третью позицию с отставанием в девять секунд от Жюстин Бреза-Буше. Впрочем, выдерживать скорость француженки у эстонки не вышло. Эстафету финишёру сборной Кюэльм передала с отставанием в 30 секунд от лидера.

На четвёртом этапе Йоханна Талихярм трижды промазала на лёжке и столько же на стойке, что не позволило эстонкам удержать бронзу. Талихярм пропустила немку Софию Шнайдер и финишировала четвёртой с отставанием в 1 минуту 40 секунд от лидера и в 26 секундах от третьего места.

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«За мной гнались великие олимпийские чемпионы»

Впрочем, даже то, что девушки упустили возможную медаль, не отразилось на их настроении. Завершая гонку, Талихярм победно вскинула вверх руки и с широкой улыбкой пересекла финишную черту. Команда радовалась четвёртому месту так, будто действительно заехала в призы.

«Спасибо, Нове-Место. Четвёртое место в женской эстафете. Мегакруто! Низкий поклон всем болельщикам и всем, кто всегда был с нами! Отличный результат для всей команды», – написала в своих социальных сетях Регина Эрмитс и приложила очень радостные фотографии.

«Четвёртые в мире», – подписала сообщение королева эстонской команды Тюли Томингас, прикрепив к этому смайл – красное сердце.

«Это совершенно невероятное чувство – быть лидером, когда за мной гнались великие олимпийские чемпионы. Когда пришла на первый рубеж, на мгновение засомневалась, то ли это место, где мне надо стрелять», – прокомментировала позже свой третий этап Сюзан Кюэльм.

Тюли Томингас

Тюли Томингас

Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Что за день! Четвёртое место у самой маленькой нации среди эстафетных команд. Не смогла побороться с немками сегодня, но как насчёт лучшего результата?» – написала финишёр команды Йоханна Талихярм.

Четвёртое место для Эстонии – действительно невероятный результат. А представьте, если бы девушки всё же ворвались в тройку сильнейших?

Не единственный успех

Вообще, для маленькой Эстонии чемпионат мира по биатлону сложился невероятно круто. В тот же день свою минуту славы получила и мужская сборная. Рене Захна на первой передаче эстафеты отправил в гонку Кристо Сиймера на первом месте! Да, Сиймер пробежал аж четыре штрафных круга, и Эстония заняла привычное для себя 17-е место, но на экранах засветилась!

А в последний день чемпионата мира ещё раз отличилась Тюли Томингас и Регина Эрмитс. Мало того, что в масс-старте на ЧМ выступили две эстонки (это само по себе событие уникальное), так ещё девушки и заняли 8-е и 12-е места соответственно.

Так что Эстония на этом чемпионате мира проявила себя достаточно сильной биатлонной державой. В прямом смысле, без кавычек и улыбок.

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