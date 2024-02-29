Тандреволд пока лидер общего зачёта. Но Симон и Виттоцци готовы драться!

Драка начинается? Следим за женской индивидуальной гонкой на Кубке мира! LIVE

В четверг, 29 февраля, в Хольменколлене (Норвегия) продолжится Кубок мира по биатлону – 2023/2024. Открывает седьмой этап турнира женская индивидуальная гонка. Основа основ мирового биатлона! «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:15 по московскому времени.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

По итогам этой гонки станет известна и обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок. Пока лидером в зачёте является швейцарская спортсменка Лена Хекки. Но, как мы знаем, биатлон — это фортуна, и осчастливить себя сегодня сможет не только Хекки. Например, за МХГ точно будут бороться итальянка Лиза Виттоцци и немка Ванесса Фойгт. Не будем забывать и про главного триумфатора минувшего ЧМ в Чехии. Француженка Жулия Симон в борьбе за лидерство в индивидуальных гонках относительно далеко. Но борьбу она точно навяжет.

Не будем забывать и про общий зачёт. Там, на радость норвежке Ингрид Тандреволд, всё пока спокойно. Гонки мирового первенства в зачёт не шли, а значит, она продолжает лидировать. Но о своих амбициях уже заявила Виттоцци. Так что заключительная часть сезона будет весьма напряжённой!

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