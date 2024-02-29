Драка начинается? Следим за женской индивидуальной гонкой на Кубке мира! LIVE

В четверг, 29 февраля, в Хольменколлене (Норвегия) продолжится Кубок мира по биатлону – 2023/2024. Открывает седьмой этап турнира женская индивидуальная гонка. Основа основ мирового биатлона! «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами. Старт запланирован на 16:15 по московскому времени.
Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.
По итогам этой гонки станет известна и обладательница «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок. Пока лидером в зачёте является швейцарская спортсменка Лена Хекки. Но, как мы знаем, биатлон — это фортуна, и осчастливить себя сегодня сможет не только Хекки. Например, за МХГ точно будут бороться итальянка Лиза Виттоцци и немка Ванесса Фойгт. Не будем забывать и про главного триумфатора минувшего ЧМ в Чехии. Француженка Жулия Симон в борьбе за лидерство в индивидуальных гонках относительно далеко. Но борьбу она точно навяжет.
Не будем забывать и про общий зачёт. Там, на радость норвежке Ингрид Тандреволд, всё пока спокойно. Гонки мирового первенства в зачёт не шли, а значит, она продолжает лидировать. Но о своих амбициях уже заявила Виттоцци. Так что заключительная часть сезона будет весьма напряжённой!
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Новое время гонок на Кубке мира мы узнаем из ленты новостей «Чемпионата».
Индивидуальной гонки сегодня не будет!
Дорогие читатели! Только что узнал, что гонку в Холменколлене отменили из-за тумана. Об этом официально сообщили и в Международном союзе биатлонистов.
Получается, завтра состоятся сразу две индивидуалки.
Вот, кстати, интересная позиция Ингрид по поводу лидерства в тотале. Почитайте, пожалуйста.
Пожелаем здоровья немецкой биатлонистке Франциске Пройс. Она опять пропускает гонки на Кубке мира. Подробности тут:
Кстати, что говорят звёзды насчёт сегодняшнего дня? Есть ли среди нас любители астрологии?
Под какими номерами уйдут в гонку лидеры сезона? Можете не лезть в старт-лист. Я выписал самые важные цифры:
2. Лиза Виттоцци (Италия)
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
10. Ванесса Фойгт (Германия)
17. Эльвира Эберг (Швеция)
22. Лена Хекки (Швейцария)
25. Лу Жанмонно (Франция)
29. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
32. Жулия Симон (Франция)
Да, сегодня будет разыгрываться Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. И возглавляет зачёт пока Лена Хекки. На чемпионате мира в Нове-Место она себя не проявила, став только 17-й. И благо для неё, что гонки ЧМ не входят в тотал КМ. Иначе, она бы сегодня не бежала в «красной» майке.
Теперь о раскладах.
29 февраля. Високосный год. Кто войдёт в историю в такой необычный календарный день? Хекки, которая пока возглавляет малый зачёт индивидуалок? Виттоцци, ставшая чемпионкой мира пару недель назад? Или может Фойгт?
Привет всем гурманам! С вами Батраз Томаев. Сегодня в меню женская индивидуальная гонка на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Вот такое комбо, ребята. Будем следить за виртуальными разборками на стрельбище лучших биатлонисток мира. Разогреваемся и ждём начала. Старт в 16:15.