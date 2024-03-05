«Это приятное удивление!» 5 самых ярких сенсаций на Кубке России по биатлону

На Кубке России по биатлону – 2023/2024 мы видели всё. Были и триумфальные победы фаворитов, и красивые битвы за медали. Не обошлось и без сенсационных победителей или призёров.

Мы собрали для вас пять главных неожиданностей по итогам турнира.

Евгений Сидоров

Пожалуй, Евгений – главное удивление от всей мужской части турнира. Сидоров никогда не был звёздным атлетом. Лучший результат в его карьере на международном уровне – 41-е место в спринте на Кубке IBU. Во многом спортсмена знали лишь из-за скандала с попаданием во вторую сборную.

Однако в этом году Сидоров всё всем доказал. На Кубке России Евгений красиво взял медали в первой и последней гонках сезона. В спринте на старте турнира красноярский спортсмен завоевал серебро, лишь 2,8 секунды уступив Эдуарду Латыпову, а под конец соревнований одержал победу в пасьюте. По ходу сезона 26-летний биатлонист неоднократно оказывался в десятке сильнейших. Но главное достижение Сидорова – «Малый хрустальных глобус» в зачёте пасьютов.

Иван Тулатин

Настоящей сенсацией Кубка России стал белорус Тулатин. Иван абсолютно неожиданно выиграл спринт на этапе в Ижевске. 22-летний спортсмен справился со сложными погодными условиями, сделал ноль и воспользовался провалами лидеров.

Результат Ивана кажется ещё более удивительным, учитывая то, что по ходу сезона на Кубке России он всего дважды попадал в десятку сильнейших. Что говорить, победа Тулатина шокировала даже тренерский штаб сборной Беларуси.

«Это ещё юниор, очень молод. Он первый год в национальной команде. У Вани ранее были проблемы со стрельбой, за этот год он стабилизировал её. Для нас его первое место – это приятное удивление, но с таким ходом, как у него, мы понимали, что за первое место можно бороться», – говорил удивлённый главный тренер команды Юрий Альберс «Матч ТВ».

Анастасия Егорова

У женщин тоже не обошлось без приятных сюрпризов. Всё в том же спринте в Ижевске на подиуме оказалась Егорова. Анастасия заняла второе место, проиграв Наталии Шевченко 10,3 секунды. Триумфом закончилась для 29-летней биатлонистки индивидуальная гонка в Уфе. Егорова опередила Горееву на те же 10,3 секунды! Также по ходу сезона Анастасия ещё раз забиралась в десятку лучших.

Анастасия Егорова Фото: РИА Новости

Такие результаты от Егоровой – не сенсация. До отстранения мурманчанка выступала на Кубке IBU и неоднократно заезжала в призы. Да и в прошлом году Анастасия была хороша на Кубке страны: взяла два серебра и часто попадала в топ-10. Тем не менее победа биатлонистки стала приятным сюрпризом в условиях текущей конкуренции.

Анастасия Гришина

Юная биатлонистка удивила всех на старте сезона. На этапе в Ханты-Мансийске Гришина забрала серебро в масс-старте, уступив 11,6 секунды Кристине Резцовой. Для на тот момент 20-летней спортсменки это был настоящий успех. По ходу сезона Анастасия ещё пару раз оказалась в топ-10.

Гришина и раньше была молодой звёздочкой. Биатлонистка брала медали на юниорских чемпионатах Европы, выступала на Кубках IBU. В России же после отстранения у неё поначалу не ладилось. В прошлом сезоне Анастасия даже ни разу не попала в десятку сильнейших, тем не менее тренеры сборной отметили её старания и в сезоне-2023/2024 она стала готовиться в группе Артёма Истомина.

Полина Шевнина

Шевнина – не ноунейм в нашем биатлоне. Девушка активно выступала на Кубке IBU и брала там медали. После отстранения Полина тоже не потерялась. В прошлом сезоне она частенько финишировала в первой десятке.

Однако в текущем розыгрыше Кубка России 26-летняя биатлонистка по-настоящему раскрылась. Шевнина почти весь турнир провела в десятке сильнейших, а под конец соревнований взяла две медали: серебро в масс-старте и бронзу в спринте.