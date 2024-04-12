«Я сам не понял, что случилось». В российском биатлоне сенсация от 23-летнего ноунейма

Российский биатлон даже под конец сезона не перестаёт радовать. Мужской спринт на этапе Кубка Содружества в Мурманске завершился настоящей сенсацией. Гонку неожиданно выиграл пермяк Даниил Усов. 23-летний биатлонист расправился с опытными Александром Поварницыным и Эдуардом Латыповым. Причём сделал это по-настоящему красиво!

Неожиданный чемпион

Спринт должен был пройти под знаком борьбы между Эдуардом Латыповым и Антоном Смольским. Спортсмены жёстко рубятся между собой в общем зачёте Кубка Содружества и в отдельных зачётах дисциплин. Но дуэли между россиянином и белорусом не вышло. Смольский неважно начал гонку и, допустив промах на первой же лёжке, выбыл из борьбы за медали.

Зато Латыпов зарубился за победу с другими спортсменами, в частности с Александром Поварницыным и Даниилом Усовым. 30-летний биатлонист, выступавший за сборную России, долгое время был промежуточным лидером на финише. Александр прошёл дистанцию с отличной скоростью, так что даже промах не помешал ему оказаться на первом месте.

Но с верхней строчки Поварницына быстро сбросил Усов. 23-летний пермский биатлонист неожиданно стал лидером после стойки, пройдя оба рубежа на ноль. Преимущество над Александром перед заключительным кругом составляло 14 секунд. Даниилу хватило сил удержать свой отрыв до финиша, там он выиграл у Поварницына 4,2 секунды.

Латыпов имел возможность лишить Усова неожиданного чемпионства, но допустил два промаха на стойке и ушёл на дистанцию лишь четвёртым с отставанием в 27,6 секунды. Вот только с каждым метром последнего круга Буйвол из Камышлы приближался к лидеру. На отсечке 7,6 км Латыпов проигрывал Усову уже 14,9 секунды, на отсечке 9,1 км – лишь 7,4 секунды. Интрига в борьбе за золото сохранялась до последнего, но Эдуарду не хватило дистанции, чтобы превзойти Даниила и Александра. В итоге лидер сборной России в гонке стал только третьим, проиграв 5,6 секунды.

«Мечта сбылась»

В таких условиях победа Усова выглядит ещё более неожиданной. Для 23-летнего Даниила это золото первое на столь высоком уровне. Пожалуй, можно смело сказать, что пермяк провёл свою лучшую гонку в карьере.

Даниил никогда звёзд с неба не хватал. Усов побеждал на юниорском чемпионате России по летнему биатлону, но на взрослом уровне до подиума ни разу не добирался. В прошлом сезоне на Кубке и чемпионате России он не заезжал в топ-10. В этом сезоне Даниил значительно улучшил результаты. В основном он финишировал во втором десятке, но биатлонисту удалось попасть в нескольких гонках в топ-10. На Кубке России Усов однажды был восьмым, на чемпионате России – десятым. Лучшим результатом Даниила стало четвёртое место на этапе Кубка Содружества в Уфе. Тогда в большом масс-старте Усов был близок к настоящей сенсации, но всё-таки пропустил вперёд Лазовского, Логинова и Бабикова.

«Мечта сбылась. Хочу сказать спасибо парням за борьбу. Я пока ещё сам не разобрался, что случилось. Для меня это довольно неожиданно. Раньше не хватало стрельбы. Сегодня впервые в жизни удалось стрельнуть два ноля.

У меня сегодня было предчувствие, что я стрельну два ноля. Не знаю почему. Так и получилось. Хотя бежалось сегодня очень тяжело. Мне казалось, что я не проигрываю Поварницыну, но в итоге проиграл. Видимо, где-то на спуске не доработал», — сказал Усов в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье, 14 апреля, в Мурманске пройдут заключительные гонки Кубка Содружества – масс-старты. Усов благодаря победе явно завоевал себе место в этой гонке. Так что, кто знает, может, нас ждёт ещё одна сенсация!