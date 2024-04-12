Россия против Беларуси – кто сильнее? 3 главные интриги последнего биатлонного старта

Сегодня, 12 апреля, в Мурманске стартует заключительный этап Кубка Содружества. Этот турнир закрывает сезон, а потому обретает особую важность. Тем более что вопросов, на которые российский биатлон пока не дал ответов, множество. Например, кто же круче – Эдуард Латыпов или белорус Антон Смольский. Да и у женщин – Шевченко или Сливко?

Противостояние стран

Кубок Содружества – турнир, где до предела обострена борьба между россиянами и белорусами. Хедлайнерами этого противостояния являются Эдуард Латыпов и Антон Смольский. Вот и в Мурманске биатлонистов ждёт заруба.

На Кубке Содружества Латыпов и Смольский жёстко сражались весь сезон. И пока преимущество на стороне Антона. У белоруса шесть личных золотых медалей. У Эдуарда всё скромнее: одно золото, два серебра и одна бронза.

Тем не менее в общем зачёте турнира между биатлонистами минимальные разрывы. В тотале лидирует Смольский, но Латыпов уступает ему всего 25 очков. Похожая история и в других зачётах. В спринтах первое место занимает Эдуард, а Антон проигрывает ему 3 очка, в пасьютах россиянин опережает белоруса на 11 очков. В масс-стартах же Смольский расположился на вершине турнирной таблицы, а Латыпов лишь на третьем месте с отставанием в 39 очков.

Абсолютно точно на последнем этапе Кубка Содружества нас ждёт жаркая борьба за «Глобусы». И пока не ясно, кто из неё выйдет победителем.

Разборки в женских зачётах

У женщин в финальных гонках также определятся лучшие в каждой из дисциплин. Пока на это звание претендуют аж пять спортсменок! Сейчас в общем зачёте лидирует Виктория Сливко, 16 очков ей уступает Тамара Дербушева и 30 – Ирина Казакевич. На четвёртом месте с отставанием в 56 очков идёт Наталия Шевченко, а на пятом, проигрывая 88 очков, Анастасия Гореева. Разрывы между спортсменками небольшие, а значит, победительницей может стать любая из девушек.

Аналогичная история и в зачётах дисциплин. За «Глобус» в спринтах будут биться пятеро: Ирина Казакевич (322 очка), Тамара Дербушева (318 очков), Виктория Сливко (304), Наталия Шевченко (303) и Анастасия Шевченко (289). Они же разыграют между собой и «МХГ» в пасьютах. Пока лидирует Тамара, Ирина уступает ей три очка, Виктория и Наталия – девять, а Анастасия – 34. В масс-стартах же основная борьба ожидается между Сливко и Гореевой. Спортсменок разделяет 19 очков.

Звание лучшей биатлонистки России

Однако главная дуэль в Мурманске произойдёт между Викторией Сливко и Наталией Шевченко. Весь сезон биатлонистки борются между собой в каждой гонке, в каждом зачёте, на каждом турнире. Сливко пробежала 39 стартов и завоевала 17 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и пять бронзовых. Из общего числа наград лишь три были получены в эстафетах. Шевченко же пробежала 37 гонок, так как не ездила на МЛКБ, и положила в свою копилку 18 медалей: 11 золотых, две серебряные и пять бронзовых. При этом четыре награды были завоёваны в командных гонках.

В итоге перед стартом этапа Кубка Содружества в рейтинге СБР биатлонистки плотно идут друг за другом. Лидер – Шевченко, но Сливко – на втором месте. А разделяет спортсменок всего шесть очков! В зачёт рейтинга СБР пойдут все личные гонки этапа: спринт, пасьют и масс-старт. Именно они и решат вопрос, кто же получит официальное звание лучшей биатлонистки России.