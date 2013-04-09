Резцова: приглашение Пихлера в сборную России — непоправимая ошибка

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова полагает, что руководство Союза биатлонистов России допустило ошибку, пригласив в тренерский штаб сборной Вольфганга Пихлера.
«Для меня первая и главная ошибка — приглашение немца Вольфганга Пихлера на пост старшего тренера женской сборной. Все мы можем совершать неверные поступки. Проблема в том, что эта ошибка уже, к сожалению, непоправимая.
Теперь, за 10 месяцев до Олимпиады, так сделать уже нельзя. Он говорит, что у него есть план, который приведёт нас к успеху в Сочи, что он все ошибки понял и всё исправит. Я в это не сильно верю, но сейчас выбора нет. Пусть готовит команду к Олимпиаде, как может. Результат там будет лучшим, чем в два последних сезона, — просто ниже упасть сложнее. Да и девчонки ему, говорят, доверяют», — цитируют Резцову «Московские новости».
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