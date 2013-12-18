Драчёв: я поддерживаю Чудова, раз он сам считает, что "старикам" пора уходить

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчёв заявил, что решение Максима Чудова завершить карьеру спортсмена не стало для него неожиданностью.

«Стало ли неожиданностью решение Чудова завершить карьеру? Нет, какая это неожиданность. Я поддерживаю решение Чудова, раз он сам считает, что российскому биатлону нужны молодые спортсмены, а „старикам“ настало время уходить. Чудову, значит, есть чем заниматься вне спорта.

В данный момент Чудов сборной не пригодится, потому что обновление уже произошло. Максим не выступает за сборную уже как два сезона, и на данный момент всё в порядке: состав команды сборной России очень сильный», — приводит слова Драчёва Firstnews.