Вольфганг Пихлер: спортивное министерство постоянно вмешивалось в мою работу

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что во время его работы с командой Министерство спорта РФ вмешивалось в тренировочный процесс, тем самым его нарушая.
«Если в команде, сколь бы сильной она ни была, тренируются 10 человек, они не могут вдесятером стать первыми. Я, если честно, сильно рассчитывал на конструктивный диалог с российскими тренерами. Но диалога не было в принципе. Никто не знал, и более того — не стремился понять, что и как мы делаем, но при этом каждый считал себя вправе нас критиковать. С моей точки зрения, это было как минимум некорректно.
Я имею в виду не только тренеров. Прежде всего, всё сказанное относится к спортивному министерству, которое постоянно вмешивалось в работу. Именно это и стало для меня главной проблемой. Как только вмешательство началось, мы стали недостаточно тренироваться: от меня со всех сторон требовали ослабить нагрузки, не проводить ту или иную работу, потому что это тяжело и девочки устают, и так далее. При этом было понятно, что ни один из так называемых „экспертов“ не собирается нести ответственность за результат», — приводит слова Пихлера «Спорт-экспресс».
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