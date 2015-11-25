Эдер и Ландертингер вошли в состав сборной Австрии на этап КМ в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной Австрии по биатлону огласил окончательный состав команды на стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 29 ноября по 6 декабря, сообщает официальный сайт Федерации лыжного спорта Австрии.

Биатлон. Этап Кубка мира в Эстерсунде. Состав сборной Австрии

Мужчины: Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард, Даниэль Мезотич, Свен Гроссеггер.

Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Дунья Здуц, Фабьенн Хартвегер.