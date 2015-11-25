15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдер и Ландертингер вошли в состав сборной Австрии на этап КМ в Эстерсунде

Эдер и Ландертингер вошли в состав сборной Австрии на этап КМ в Эстерсунде
Комментарии

Тренерский штаб сборной Австрии по биатлону огласил окончательный состав команды на стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 29 ноября по 6 декабря, сообщает официальный сайт Федерации лыжного спорта Австрии.

Биатлон. Этап Кубка мира в Эстерсунде. Состав сборной Австрии
Мужчины: Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард, Даниэль Мезотич, Свен Гроссеггер.
Женщины: Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Дунья Здуц, Фабьенн Хартвегер.

Комментарии
Новости. Биатлон