Игэн: тяжело соревноваться с соперницами, которые находятся под расследованием

Американская биатлонистка Клэр Игэн, избранная председателем Международного союза биатлонистов (IBU) от спортсменов, прокомментировала новый допинговый скандал. 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) полицейские посетили расположение сборной России в связи с подозрениями в отношении российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года.

«Что я думаю обо всём этом? Во-первых, я хочу получить гораздо больше информации по поводу того, что происходит. Безусловно, это стало для меня неприятным сюрпризом. Прошло уже целых два года, вы понимаете? А проблемы у русских никуда не делись. Всё по-прежнему. Они уже нарушали антидопинговые правила. Мне остаётся надеяться, что новая система борьбы с допингом поможет восстановить настоящую справедливость. Ту справедливость, которую заслуживает наш спорт. Поймите, из-за того что российские спортсмены употребляли допинг, кто-то лишился подиума, а, может быть, и победы.

Тяжело ли мне соперничать с биатлонистками, в отношении которых ведётся расследование? Вне всяких сомнений, мне это даётся тяжело! Как может быть иначе? Но я ведь сейчас являюсь главой департамента IBU от спортсменов, на мне лежит большая ответственность. Я должна способствовать тому, чтобы атлеты были защищены. Они должны доверять системе и понимать, что она работает. Сейчас такого понимания нет. У меня очень много вопросов к антидопинговым службам, к российской сборной. Надеюсь, что смогу получить ответы», — сказала Игэн в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.