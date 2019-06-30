Шипулин: ради ОИ-2018 поставил на кон здоровье и семью, а меня не пустили

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в биатлонной эстафетной гонке россиянин Антон Шипулин рассказал, какие эмоции испытывал, когда не получил приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Пхёнчхане (Южная Корея) в минувшем году.
«Конечно, ключевым фактором ухода из спорта была Олимпиада — 2018 в Пхёнчхане. Ради неё я поставил на кон всё: здоровье, которое меня в последнее время подводило, общение с семьёй и друзьями. Начал делать намного больше нагрузок с моим тренером Андреем Крючковым. Мы спали и видели каждый день, что будем олимпийскими чемпионами.
И когда нас не пригласили… Не дисквалифицировали, а просто не пригласили на Олимпиаду по решению Международного олимпийского комитета, это это стало самым большим разочарованием в спорте. Я понял, что спорт стал очень грязным», — сказал биатлонист в интервью для YouTube-канала «Шипулин Now».
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