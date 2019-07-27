Российский биатлонист Латыпов стал отцом

В семье российского биатлониста Эдуарда Латыпова пополнение. У 25-летнего спортсмена родилась дочь. Об этом рассказала супруга биатлониста Дарья, опубликовав пост в «инстаграме».



Девочка появилась на свет 24 июля. Её рост – 55 см, вес – 3 кг 550 г. О том, какое имя родители выбрали для дочери, пока не сообщается. Супруги поженились в конце апреля 2018 года, а в июне нынешнего года пара обвенчалась в Самарской области.



Латыпов — чемпион зимней Универсиады 2019 года, неоднократный чемпион мира и Европы среди юниоров, чемпион России по летнему биатлону. За сборную России в Кубке мира он дебютировал в 2018 году в индивидуальной гонке на первом этапе в Поклюке и занял 99-е место. Латыпов вошёл в основной состав сборной России для прохождения централизованной подготовки к следующему сезону.

