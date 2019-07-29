Черезов: впервые попробовал себя в триатлоне! Зацепило!

Трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках российский биатлонист Иван Черезов принял участие в соревнованиях по триатлону Ironstar, которые прошли в Казани в рамках чемпионата Европы на спринтерских дистанциях.
«Прошедшие выходные в Казани впервые в современной России прошёл чемпионат Европы на спринтерские дистанции. Впервые попробовал себя в триатлоне! Главное, что отметил для себя, — давно забытое ощущение соревнований. Скажу честно, зацепило! Прекрасный праздник спорта в замечательном городе Казани. Спасибо всем организаторам за вашу работу! Ironstar, спасибо за грандиозный старт!» — написал Черезов на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ивана Черезова.
38-летний Черезов, выступавший в возрастной категории 35-39 лет, преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 46 секунд.
- 29 июля 2019
-
21:34
-
21:03
-
19:52
-
19:34
-
19:29
-
15:11
-
13:50
-
09:49
- 28 июля 2019
-
19:57
-
17:23
-
17:18
-
13:56
-
10:47
- 27 июля 2019
-
23:01
-
16:58
-
13:59
- 26 июля 2019
-
10:57
-
10:25
-
09:57
-
09:49
- 25 июля 2019
-
16:59
-
15:16
-
13:12
-
12:16
- 24 июля 2019
-
12:44
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16