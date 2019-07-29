Черезов: впервые попробовал себя в триатлоне! Зацепило!

Трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр в эстафетных гонках российский биатлонист Иван Черезов принял участие в соревнованиях по триатлону Ironstar, которые прошли в Казани в рамках чемпионата Европы на спринтерских дистанциях.

«Прошедшие выходные в Казани впервые в современной России прошёл чемпионат Европы на спринтерские дистанции. Впервые попробовал себя в триатлоне! Главное, что отметил для себя, — давно забытое ощущение соревнований. Скажу честно, зацепило! Прекрасный праздник спорта в замечательном городе Казани. Спасибо всем организаторам за вашу работу! Ironstar, спасибо за грандиозный старт!» — написал Черезов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ивана Черезова.

38-летний Черезов, выступавший в возрастной категории 35-39 лет, преодолел дистанцию за 1 час 17 минут 46 секунд.