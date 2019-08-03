Биатлонист Шипулин потратил на предвыборную программу в Госдуму 3,2 млн рублей

Бывший биатлонист Антон Шипулин, баллотирующийся в депутаты на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, потратил на агитационную кампанию 3,2 млн рублей. Это почти втрое больше, чем у всех других претендентов.



«На избирательный счет Антона Шипулина, баллотирующегося от «Единой России», с начала компании поступило 8 млн рублей. Это свыше 80% от общего объема денег на избирательных счетах кандидатов и в восемь раз больше, чем у ближайшего преследователя — фельдшера из Новой Ляли Алексея Коровкина, на счету которого миллион рублей. Остальные кандидаты ведут кампанию более чем скромно: общественница Евгения Чудновец (ЛДПР) держит на счете 500 тыс. рублей, учительница Ирина Скачкова («Яблоко») разместила на счете 360 тыс. рублей, коммунист Габбас Даутов — всего 60 тыс. рублей.

Представитель партии «Зеленые» Игорь Рузаков справляется с кампанией с 15 рублями на счете, а выдвинутый от «Коммунистов России» Дмитрий Зенов и вовсе ведет кампанию без копейки денег.

Агитацию же ведут лишь трое из семи кандидатов: Антон Шипулин, Алексей Коровкин и Габбас Даутов. Шипулин истратил 3,2 млн рублей и выпустил девять агитационных материалов общим тиражом 220 тыс. экземпляров. Алексей Коровкин выпустил 102 тыс. листовок, потратив 642 тыс. рублей, а Даутов — 56 тыс. листовок и газет», — сообщает издание «Сноб» со ссылкой на главу облизбиркома Владимира Русинова.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.