Резцова: раньше были постоянные недопонимания с тренером, теперь всё отлично

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о целях на предстоящий сезон-2019/20.

«В прошлом сезоне очень многого не получилось. Изначально подготовка не задалась. Были постоянные недопонимания с тренером, поэтому вся работа была какая-то нервная, неэффективная и не такая плодотворная, какой должна быть. Мы сделали не маленький объём, но, так скажем, работа мне не подошла. Поэтому в начале сезона совсем не чувствовала своего хода, пришлось немного разгружаться после вкатки и только потом разбегаться от старта к старту. Единственное, порадовало, что к концу сезона получилось набрать форму, хоть и не оптимальную.

В этом году подготовка проходит намного спокойнее, всё идёт по плану. Можно сказать, что 99% работы, запланированной на этот период, мы выполнили. С тренерами отличные рабочие отношения, есть полный контакт. После тренировок делаем анализ, раскладываем всё по полочкам, всегда обсуждаем ошибки, недочёты и сразу стараемся их исправлять. Самое важное, что есть диалог и понимание между тренерами и спортсменами. Даже сейчас, команда проведёт следующий сбор в Сочи, а меня отпустили готовиться в Болгарию, поскольку для меня в Сочи очень тяжёлая и неприятная высота, которая мне не подходит. И тренеры, и президент СБР пошли мне навстречу в этом вопросе, за что им огромная благодарность. Надеюсь, этот высокогорный сбор пойдёт мне на пользу.

Задачи на грядущий зимний сезон-2019/20? Цели, как и всегда, самые высокие. Стабильно быть хотя бы в топ-15 на Кубке мира и чемпионате мира, а в идеале и пару медалек завоевать на КМ и ЧМ", — цитирует Резцову Rusbiathlon.