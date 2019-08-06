Швед Никлас Карлссон стал новым генеральным секретарём IBU

Сегодня, 6 августа, Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что пост генерального секретаря организации займёт швед Никлас Карлссон, который ранее занимал должность главы горнолыжного отделения федерации лыжных видов спорта Швеции.

«Мы рады объявить о назначении Никласа Карлссона на пост генерального секретаря IBU. Исполком ранее постановил, что при выборе будут рассматриваться только кандидаты с опытом работы в разных сферах. Нет сомнений, что Никлас соответствует этим требованиям. Он знает о зимних видах. Работал в оргкомитете крупных соревнований и в национальной федерации. Он отлично знает, как функционирует международная федерация и как ею управлять. Не сомневаясь, что Никлас отлично справится с работой и будет развивать биатлонный спорт в рамках нашего стратегического плана», — приводит слова главы Международного союза биатлонистов Олле Далина сайт IBU.



С марта 2019 года исполняющим обязанности генсека IBU был Альф Коксвик. До него этот пост занимал Мартин Кухенмайстер.

Генсека IBU не могли утвердить долгое время из-за скандала с Николь Рёш. В 2018 году федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга российскими спортсменами. Рёш была отстранена, а её обязанности начал исполнять Кухенмайстер.