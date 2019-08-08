Лебедев — о Шипулине: зачем «Единой России» и парламенту ещё один спортсмен?

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев выразил недоумение по поводу того, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин потратил 3,2 млн рублей на предвыборную кампанию.
«Зачем «Единой России» и парламенту ещё один спортсмен?» – написал Лебедев в «Твиттере», комментируя новость о тратах экс-спортсмена.
Ранее сообщалось, что на избирательный счёт Шипулина, баллотирующегося от «Единой России», с начала кампании поступило 8 млн рублей. Это свыше 80% общего объёма денег на избирательных счетах кандидатов и в восемь раз больше, чем у ближайшего преследователя — фельдшера из Новой Ляли Алексея Коровкина, на счету которого 1 млн рублей. Остальные кандидаты ведут кампанию более чем скромно: общественница Евгения Чудновец (ЛДПР) держит на счёте 500 тыс. рублей, учительница Ирина Скачкова («Яблоко») разместила на счёте 360 тыс. рублей, коммунист Габбас Даутов — всего 60 тыс. рублей.
- 8 августа 2019
-
17:17
-
14:28
-
11:41
-
09:06
- 7 августа 2019
-
20:19
-
15:22
-
12:42
-
10:13
- 6 августа 2019
-
18:39
-
16:17
- 5 августа 2019
-
16:44
-
12:49
- 4 августа 2019
-
14:50
- 3 августа 2019
-
19:12
-
15:55
-
15:22
-
12:20
-
11:41
- 2 августа 2019
-
17:34
- 1 августа 2019
-
13:17
-
09:51
- 31 июля 2019
-
00:44
- 30 июля 2019
-
18:50
- 29 июля 2019
-
21:34
-
21:03
-
19:52
-
19:34
-
19:29
-
15:11
-
13:50
-
09:49
- 28 июля 2019
-
19:57
-
17:23
-
17:18
-
13:56