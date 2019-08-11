Виттоцци выиграла масс-старт на фестивале в Висбадене, Юрлова-Перхт — 4-я

Итальянка Лиза Виттоцци одержала победу в масс-старте, прошедшем в рамках биатлонный фестиваль City Biathlon Wiesbaden в Висбадене (Германия). На втором месте финишировала Моника Хойниш из Польши, на третьем — итальянка Доротея Вирер.

Единственная представительница России в гонке Екатерина Юрлова-Перхт заняла четвёртое место.

Во время стрельбы спортсменки, как в эстафете, сначала использовали дополнительные патроны.

Биатлон. Фестиваль City Biathlon Wiesbaden. Висбаден, Германия

Женщины. Масс-старт

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 32.41,9 (0 штрафных кругов + 5 доппатронов)

2. Моника Хойниш (Польша) – 51,7 (0+8)

3. Доротея Вирер (Италия) – 1.17,7 (1+5)

4. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 1.57,0 (0+4)

5. Франциска Хильдебранд (Германия) – 2.02,9 (1+7)

6. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 2.14,9 (2+7)

7. Франциска Пройс (Германия) – 2.30,2 (0+7)