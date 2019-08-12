Губерниев — о бюджете СБР: отдайте всё Логинову!
Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о бюджете Союза биатлонистов России. Как стало известно, СБР потратил на сборную России в сезоне-2018/19 около 62 млн рублей, треть из них — на доплаты персоналу: тренерам, аналитикам, массажистам и другим.
«Отдайте всё Саше (Логинову. — Прим. «Чемпионата»). Всё отдайте! Слышите, СБР?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, из-за разногласий с Союзом биатлонистов России по поводу личных спонсоров Логинов до сих пор не подписал контракт.
Логинов — трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, неоднократный призёр этапов Кубка мира. В сезоне-2018/19 Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира.
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