Й. Бё номинирован на премию «За честную игру» за поступок на этапе КМ в США

Европейское движение за честную игру номинировало норвежского биатлониста Йоханнеса Бё на премию «За честную игру», сообщает Biathlon-news.de. Причиной послужил поступок Бё по окончании этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в сезоне-2018/19.

На последнем огневом рубеже гонки преследования Бё совершил четыре выстрела вместо пяти, но судьи не заметили нарушения правил. После гонки норвежец сам признал нарушение правил и сообщил о допущенной ошибке. Таким образом, он отказался от завоёванных в гонке 43 очков и призовых в размере € 7 тыс., причитающихся ему за четвёртое место в гонке.

Премия Европейского движения за честную игру присуждается с 1996 года. В 2019 году награды будут вручены на конгрессе организации в Будапеште, который пройдёт с 11 по 14 сентября.