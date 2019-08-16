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Биатлонист Шипулин скрыл от избирателей 13 млн рублей в ценных бумагах

Биатлонист Шипулин скрыл от избирателей 13 млн рублей в ценных бумагах
Биатлон / Прочие турниры 0

Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей, сообщает Современный портал Екатеринбурга.

Ошибка в декларации вскрылись после проверки, которую провёл Серовский избирком. Шипулин не указал, что ему принадлежат 10 тыс. облигаций Сбербанка на сумму 10 млн рублей, а также 50 структурированных нот немецкого «Коммерцбанка АГ» на сумму 3 млн 642 тыс. рублей. Также бывший спортсмен не упомянул о небольшом вкладе в банке «Открытие» на 2,3 тыс. рублей.

Отметим, что недостоверные данные предоставили все семь кандидатов, которые выдвинуты в Госдуму от Серовского городского округа, однако их незадекларированные счета на меньшие суммы. При этом из-за сокрытия доходов и имущества кандидатов не могут снять с выборов.

Задекларированный годовой доход Шипулина составил 10 млн рублей. Его избирательная кампания в настоящий момент обошлась спонсорам в 8 млн.

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