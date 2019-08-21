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Дарья Виролайнен объявила о возвращении в биатлон после рождения второго ребёнка

Дарья Виролайнен объявила о возвращении в биатлон после рождения второго ребёнка
Биатлон 0

30-летняя российская биатлонистка Дарья Виролайнен, пропустившая минувший сезон из-за рождения второго ребёнка, намерена продолжать выступать на самом высоком уровне.

«Желание вернуться в биатлон у меня огромное. В марте я родила сына, пока кормлю его грудью, поэтому форму набираю постепенно. Сейчас мы с семьёй поехали в Отепя на мой первый втягивающий сбор. У меня ещё не та форма, чтобы думать о работе с тренером. Поэтому пока всё делаю самостоятельно, а помогают мне в тренировочном процессе муж и папа.

Собираюсь ли выступать на этапах Кубка или чемпионате России в ближайшем сезоне? Конечно. Но, думаю, скорее всего, впервые выйду на старт не раньше, чем после нового года. Пока загадывать не хочу, будет зависеть от самочувствия», — приводит слова Виролайнен «Спорт-экспресс».

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