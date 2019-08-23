Логинов: если я соглашусь с условиями СБР, то предам весь коллектив

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с неподписанным контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР). Без этого документа Логинов рискует не попасть в заявку команды на Кубок мира.
«Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать – и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР – взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся – значит, у нас отношения не получились.
Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет.
Но я буду до конца вместе с командой, буду отстаивать её интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга, значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?" – цитирует Логинова Sports.ru.
- 23 августа 2019
-
11:08
-
11:05
-
10:00
-
06:00
- 22 августа 2019
-
15:34
-
15:30
-
13:32
- 21 августа 2019
-
22:16
-
19:42
-
17:13
-
14:49
-
14:27
-
11:32
- 20 августа 2019
-
18:56
-
18:48
-
15:28
-
09:38
- 19 августа 2019
-
23:59
-
21:37
-
19:29
-
16:03
-
13:12
-
12:39
- 18 августа 2019
-
13:29
- 17 августа 2019
-
19:10
-
08:45
- 16 августа 2019
-
19:47
-
17:57
-
15:17
-
13:55
- 15 августа 2019
-
21:29
- 14 августа 2019
-
19:20
- 13 августа 2019
-
18:59
-
15:47
- 12 августа 2019
-
22:18