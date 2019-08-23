Логинов: если я соглашусь с условиями СБР, то предам весь коллектив

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с неподписанным контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР). Без этого документа Логинов рискует не попасть в заявку команды на Кубок мира.

«Я скажу честно, без лукавства: если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать – и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР – взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так. Если мы вдруг не сработаемся – значит, у нас отношения не получились.

Я сейчас даже не за себя говорю: потому что мои личные интересы перекликаются с интересами команды. У нас есть общее недовольство. Просто парни подписали договор, а я нет.

Но я буду до конца вместе с командой, буду отстаивать её интересы. Если я сейчас соглашусь: ай, я хочу выступать, давайте и дальше так жить, не слыша друг друга, значит, предам весь коллектив. А как я потом буду смотреть в глаза парням, которые пашут вместе со мной на тренировках?" – цитирует Логинова Sports.ru.