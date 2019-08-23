Васнецова выиграла золото в суперспринте на юниорском ЧМ по летнему биатлону

Россиянка Валерия Васнецова выиграла золотую медаль в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Серебряным призёром стала представительница Китая Юаньмень Чу. Бронза досталась украинке Анне Кривонос.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь

Юниорки. Суперспринт

1. Валерия Васнецова (Россия) — 16.36,8.

2. Юаньмень Чу (Китай) — +7,5 (0+2).

3. Анна Кривонос (Украина) — +17,1 (1+2)...

7. Анастасия Халиуллина (Россия) — +56,7 (1+2)...

17. Владислава Гаврилова (Россия) — +1.34,0 (5+2)...

19. Анастасия Гореева (Россия) — +2.11,7 (5+3).

Ранее в соревнованиях юниоров бронзовым призёром стал россиянин Игорь Малиновский.

Чемпионат мира завершится 25 августа.

Малиновский завоевал бронзу юниорского ЧМ по летнему биатлону в суперспринте