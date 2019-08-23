Васнецова выиграла золото в суперспринте на юниорском ЧМ по летнему биатлону
Россиянка Валерия Васнецова выиграла золотую медаль в суперспринте на юниорском чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Серебряным призёром стала представительница Китая Юаньмень Чу. Бронза досталась украинке Анне Кривонос.
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Юниорки. Суперспринт
1. Валерия Васнецова (Россия) — 16.36,8.
2. Юаньмень Чу (Китай) — +7,5 (0+2).
3. Анна Кривонос (Украина) — +17,1 (1+2)...
7. Анастасия Халиуллина (Россия) — +56,7 (1+2)...
17. Владислава Гаврилова (Россия) — +1.34,0 (5+2)...
19. Анастасия Гореева (Россия) — +2.11,7 (5+3).
Ранее в соревнованиях юниоров бронзовым призёром стал россиянин Игорь Малиновский.
Чемпионат мира завершится 25 августа.
Малиновский завоевал бронзу юниорского ЧМ по летнему биатлону в суперспринте
Васнецова — 2-я в квалификации суперспринта на первенстве мира в Раубичах
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