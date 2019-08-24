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Глазырина и Харватова поделили победу в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Глазырина и Харватова поделили победу в спринте на ЧМ по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина и чешка Луция Харватова поделили первое место в спринтерской гонке на 6 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Третьей стала представительница Украины Дарья Блашко, опередившая безупречно стрелявшую россиянку Кристину Резцову.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Раубичи, Беларусь
Спринт. 6 км. Женщины

1. Екатерина Глазырина (Россия) – 16.01,4 (0 промахов).
1. Луция Харватова (Чехия) – 16.01,4 (1).
3. Дарья Блашко (Украина) – отставание 2,4 (1).
4. Кристина Резцова (Россия) – +4,3 (0)...
7. Виктория Сливко (Россия) – + 13,6 (0).
8. Тамара Воронина (Россия) – + 21,5 (1)…
13. Лариса Куклина (Россия) – + 27,7 (1)…
30. Ольга Дмитриева (Россия) – + 2.20,2 (5).

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