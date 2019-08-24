Глазырина и Харватова поделили победу в спринте на ЧМ по летнему биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина и чешка Луция Харватова поделили первое место в спринтерской гонке на 6 км на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Третьей стала представительница Украины Дарья Блашко, опередившая безупречно стрелявшую россиянку Кристину Резцову.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Раубичи, Беларусь

Спринт. 6 км. Женщины

1. Екатерина Глазырина (Россия) – 16.01,4 (0 промахов).

1. Луция Харватова (Чехия) – 16.01,4 (1).

3. Дарья Блашко (Украина) – отставание 2,4 (1).

4. Кристина Резцова (Россия) – +4,3 (0)...

7. Виктория Сливко (Россия) – + 13,6 (0).

8. Тамара Воронина (Россия) – + 21,5 (1)…

13. Лариса Куклина (Россия) – + 27,7 (1)…

30. Ольга Дмитриева (Россия) – + 2.20,2 (5).