Кузьмина: после победы Ханевольда на Олимпиаде я влюбилась в биатлон

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина высказалась о легендарном норвежском биатлонисте Халваре Ханевольде, скончавшемся в возрасте 49 лет.



«3 сентября ушел из жизни знаменитый норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Халвар Ханевольд. В 1998 году в Нагано я впервые видела его золотой успех по телевизору. Он выиграл индивидуальную гонку на 20 километров, а я влюбилась с первого взгляда в биатлон и в 1999-м начала заниматься.



Он также брал золото в эстафетах в 2002 и 2010 годах. Завершал карьеру Ханевольд только в 2010-м, в возрасте 40 лет, когда моя золотая карьера только начиналась. Я знала его лично. Это был хороший, общительный, улыбчивый человек, и легендарный спортсмен. Большая потеря для биатлонной семьи… Покойся с миром», — написала Кузьмина в своём «инстаграме».