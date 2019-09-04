Чепиков: тяжело слышать, что Ханевольда больше нет

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал известие о кончине легендарного норвежского биатлониста Халвара Ханевольда. Трёхкратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в 49 лет.

«Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения. Не так давно, зимой, мы вместе выступали в «Гонке легенд». Халвар приехал туда с женой и детьми, было приятно видеть, как много внимания он уделяет семье.



Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Халвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал ещё десять лет назад. Это тяжёлая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними», – цитирует Чепикова ТАСС.