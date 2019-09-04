Чепиков: тяжело слышать, что Ханевольда больше нет

Вице-президент Союза биатлонистов России по спорту, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал известие о кончине легендарного норвежского биатлониста Халвара Ханевольда. Трёхкратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в 49 лет.
«Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения. Не так давно, зимой, мы вместе выступали в «Гонке легенд». Халвар приехал туда с женой и детьми, было приятно видеть, как много внимания он уделяет семье.
Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Халвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал ещё десять лет назад. Это тяжёлая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними», – цитирует Чепикова ТАСС.
- 4 сентября 2019
-
09:36
-
02:26
-
01:00
- 3 сентября 2019
-
23:03
-
22:21
-
22:12
-
21:24
-
21:19
-
16:16
-
13:20
- 2 сентября 2019
-
21:28
-
16:57
-
16:34
-
13:42
-
00:33
- 1 сентября 2019
-
18:18
- 31 августа 2019
-
23:58
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
-
11:26
-
10:57
-
10:48
-
10:03
-
09:52
- 27 августа 2019
-
16:21
-
14:30
-
14:21
-
13:14