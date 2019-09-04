Фуркад в 14 лет попал в аварию на машине

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал историю из детства, которая чуть было не закончилась печально.

Фуркада попросили рассказать, попадал ли он когда-нибудь в смертельно опасную ситуацию.

«Да, была автомобильная авария, когда мне было 14. Я описал её в своей книге. Вечером, приняв немного алкоголя, я взял машину с одним из своих друзей, у которого тоже не было водительских прав. И мы разбились. Это была большая ошибка», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Фуркада попросили прокомментировать, какие ассоциации у него вызывает Россия.

«У меня очень много хороших воспоминаний о России: о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первой на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают её очень много», — сказал он.

Также Фуркада спросили, кого он считает главным соперником в карьере. Он назвал две фамилии.

«Конечно, Йоханнес Бё. Он единственный, кто преуспел в том, чтобы победить меня. Он самый сильный. Но, думаю, моё главное соперничество было с Эмилем Свендсеном», — добавил Мартен.

В минувшем сезоне победу в общем зачёте Кубка мира одержал Бё, а Фуркад занял 12-е место.