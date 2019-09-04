Фуркад в 14 лет попал в аварию на машине

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал историю из детства, которая чуть было не закончилась печально.
Фуркада попросили рассказать, попадал ли он когда-нибудь в смертельно опасную ситуацию.
«Да, была автомобильная авария, когда мне было 14. Я описал её в своей книге. Вечером, приняв немного алкоголя, я взял машину с одним из своих друзей, у которого тоже не было водительских прав. И мы разбились. Это была большая ошибка», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».
Фуркада попросили прокомментировать, какие ассоциации у него вызывает Россия.
«У меня очень много хороших воспоминаний о России: о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первой на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают её очень много», — сказал он.
Также Фуркада спросили, кого он считает главным соперником в карьере. Он назвал две фамилии.
«Конечно, Йоханнес Бё. Он единственный, кто преуспел в том, чтобы победить меня. Он самый сильный. Но, думаю, моё главное соперничество было с Эмилем Свендсеном», — добавил Мартен.
В минувшем сезоне победу в общем зачёте Кубка мира одержал Бё, а Фуркад занял 12-е место.
- 4 сентября 2019
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:23
-
12:12
-
11:18
-
09:36
-
02:26
-
01:00
- 3 сентября 2019
-
23:03
-
22:21
-
22:12
-
21:24
-
21:19
-
16:16
-
13:20
- 2 сентября 2019
-
21:28
-
16:57
-
16:34
-
13:42
-
00:33
- 1 сентября 2019
-
18:18
- 31 августа 2019
-
23:58
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
-
11:26
-
10:57
-
10:48