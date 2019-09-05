Рабочая группа по восстановлению прав СБР соберётся 23 сентября в Москве

Стала известна дата очередной встречи рабочей группы, занимающейся вопросом восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах. Обсуждение планируется на 23 сентября. Оно состоится в Москве.
«Следующее заседание намечено на 23 сентября, однако дата пока является предварительной», — приводит слова исполнительного директора СБР Сергея Голикова ТАСС.
Стоит отметить, что на внеочередном конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который состоится в октябре в Мюнхене (Германия), вопрос о восстановлении СБР обсуждаться не будет. Это решение было принято на заседании исполкома IBU.
Рабочая группа включает в себя представителей СБР, IBU и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она отслеживает выполнение 12 выдвинутых условий, необходимых для восстановления полноправного членства СБР в IBU.
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