Фиалкова: лидерство в сборной Словакии по биатлону? Я была и остаюсь сама собой

Словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова прокомментировала возможное участие трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой в эстафетных гонках в следующем сезоне.

35-летняя Кузьмина объявила о завершении карьеры после сезона-2018/19, однако не исключила, что может помочь сборной в эстафетах.

«Ощущение от того, что я стала лидером сборной Словакии? Я была и остаюсь сама собой. В сознании ничего не изменилось. По поводу Кузьминой пока не знаю, тренируется она или нет. Не готова сказать, будет ли она участвовать в эстафетах. Конечно, в её возрасте уже сложно добиваться успехов на Кубке мира.

Планы на сезон 2020 года? Хочу быть в призёрах на чемпионате мира. Я упорно тренируюсь, чтобы добиться высоких результатов. Надеюсь набрать хорошую форму», — цитирует Фиалкову Ski-Nordique.