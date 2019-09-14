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Дальмайер получит профессиональную тренерскую лицензию

Дальмайер получит профессиональную тренерскую лицензию
Биатлон 0

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по биатлону из Германии Лаура Дальмайер планирует стать профессиональным тренером. Как сообщает Biathlon-news, в ближайшее время 26-летняя немка планирует получить лицензию уровня В.

«Лаура заявила о желании пройти обучение. Нас такая новость, безусловно, обрадовала», — заявила спортивный директор ассоциации лыжных видов спорта Германии Карин Оргельденгер.

Стоит отметить, что Дальмайер уже имеет тренерскую лицензию С, позволяющую ей работать с любителями. После получения лицензии уровня В она сможет работать и с профессиональными биатлонистами.

Напомним, о завершении профессиональной карьеры Лаура объявила по завершении прошлого сезона. За сборную Германии спортсменка выступала с 2013 года.

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