Отбор на первые этапы Кубка мира по биатлону пройдёт в Тюмени

На заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) было объявлено, что отборочные старты на первые три этапа Кубка мира по биатлону состоятся в середине ноября в Тюмени.

Как сообщает ТАСС, изначально предполагалось провести отбор в Бейтостолене (Норвегия). Но с целью экономии средств российская команда останется в Тюмени, где у неё запланирован предсезонный сбор.

По словам президента СБР Владимира Драчёва, место проведения отборочных стартов может быть изменено только в случае сильных морозов.

Первый этап Кубка мира состоится с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Ранее стало известно, что СБР хочет оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.