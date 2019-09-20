Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат мира по боксу 2019. Онлайн полуфиналов
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Отбор на первые этапы Кубка мира по биатлону пройдёт в Тюмени

Отбор на первые этапы Кубка мира по биатлону пройдёт в Тюмени
Биатлон / Кубок мира 0

На заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) было объявлено, что отборочные старты на первые три этапа Кубка мира по биатлону состоятся в середине ноября в Тюмени.

Как сообщает ТАСС, изначально предполагалось провести отбор в Бейтостолене (Норвегия). Но с целью экономии средств российская команда останется в Тюмени, где у неё запланирован предсезонный сбор.

По словам президента СБР Владимира Драчёва, место проведения отборочных стартов может быть изменено только в случае сильных морозов.

Первый этап Кубка мира состоится с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).

Ранее стало известно, что СБР хочет оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.

Драчёв: после дисквалификации Васильевой могут пересчитывать очки сборной России
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент