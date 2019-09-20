Отбор на первые этапы Кубка мира по биатлону пройдёт в Тюмени

На заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) было объявлено, что отборочные старты на первые три этапа Кубка мира по биатлону состоятся в середине ноября в Тюмени.
Как сообщает ТАСС, изначально предполагалось провести отбор в Бейтостолене (Норвегия). Но с целью экономии средств российская команда останется в Тюмени, где у неё запланирован предсезонный сбор.
По словам президента СБР Владимира Драчёва, место проведения отборочных стартов может быть изменено только в случае сильных морозов.
Первый этап Кубка мира состоится с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
Ранее стало известно, что СБР хочет оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил.
- 20 сентября 2019
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47
-
10:18
-
09:49
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14
-
13:31
-
12:46
- 17 сентября 2019
-
22:56
-
21:53
-
19:38
-
19:13
-
18:48
-
17:53
-
11:56
- 16 сентября 2019
-
21:58
-
13:03
-
11:02
- 15 сентября 2019
-
22:34
-
00:28
- 14 сентября 2019
-
16:53
-
14:04
-
01:02
-
00:09
- 13 сентября 2019
-
19:52