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Домрачева: перед тем как завершить карьеру, позвонила Лукашенко

Домрачева: перед тем как завершить карьеру, позвонила Лукашенко
Биатлон / Кубок мира 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала, как приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Перед тем как объявить о завершении карьеры, позвонила Лукашенко. Хотелось, чтобы он узнал о моём решении не из прессы.

На протяжении спортивной карьеры он следил за всеми выступлениями и знал, что я пребываю в раздумьях относительно завершения карьеры. Подумала, это нормально – позвонить и сообщить о таком решении.

Тогда у него были важные дела. Я передала эту новость через пресс-секретаря. Он не перезванивал, не пытался уговорить остаться. Надеюсь, что отнёсся с уважением и пониманием», — сказала Домрачева в передаче «Тает лёд» на «Матч ТВ».

Напомним, мужем Домрачевой является восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален.

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