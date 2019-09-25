Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»

Дмитрий Губерниев вошёл в число номинантов премии ТЭФИ в категориях лучшего спортивного комментатора и ведущего информационной программы. Торжественная церемония вручения наград пройдёт 2 октября в Москве.
Губерниева номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). За статуэтку с ним поспорят Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу — 2018).
В категории лучшего ведущего информационной программы соперниками Губерниева станут Ольга Благодарская («Пятница!News») и Елена Винник («Вечерние новости»).
Дмитрий Губерниев является двукратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.
- 25 сентября 2019
-
22:06
-
16:45
-
13:59
-
00:13
- 23 сентября 2019
-
16:43
-
14:37
-
11:02
- 22 сентября 2019
-
16:17
-
15:16
-
15:06
-
13:28
-
11:50
- 21 сентября 2019
-
23:23
-
15:59
-
13:48
-
13:29
-
11:28
- 20 сентября 2019
-
19:19
-
16:17
-
13:44
-
13:33
-
13:18
-
11:23
-
09:49
-
09:33
-
09:24
- 19 сентября 2019
-
20:11
-
18:13
-
15:28
-
13:33
-
10:47
-
10:18
-
09:49
- 18 сентября 2019
-
15:38
-
14:14