Губерниев номинирован на премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»

Дмитрий Губерниев вошёл в число номинантов премии ТЭФИ в категориях лучшего спортивного комментатора и ведущего информационной программы. Торжественная церемония вручения наград пройдёт 2 октября в Москве.



Губерниева номинировали за комментарий женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). За статуэтку с ним поспорят Юрий Розанов (номинирован за футбольный матч «Арсенал» – «Ливерпуль») и Евгений Савин (чемпионат мира по футболу — 2018).



В категории лучшего ведущего информационной программы соперниками Губерниева станут Ольга Благодарская («Пятница!News») и Елена Винник («Вечерние новости»).



Дмитрий Губерниев является двукратным обладателем премии ТЭФИ. Он побеждал в 2007 («Лучший спортивный комментатор») и 2015 («Лучшая спортивная программа») годах.