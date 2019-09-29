Двукратный призёр чемпионата мира по биатлону Эберхард стал отцом

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал отцом. О пополнении объявила девушка спортсмена Сандра Хартл, опубликовавшая фотографию, на которой держит новорожденного ребёнка, сопроводив пост эмодзи с изображением семьи.

Фото доступно в «инстаграме» Сандры Хартл.



Юлиан Эберхард дважды в карьере добирался до третьего места на чемпионатах мира. На домашнем первенстве планеты в Хохфильцене (Австрия) спортсмен завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете. На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) Эберхард впервые добрался до пьедестала в личной гонке, финишировав третьим в масс-старте.



32-летний австриец вошёл в состав национальной команды, проводящей подготовку к сезону-2019/20. Также в сборную включены Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Доминик Ландертингер и Харальд Леммерер.