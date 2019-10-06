Фуркад может продолжить карьеру до Олимпиады 2022 года в Пекине

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад отметил, что может продолжить карьеру до 2022 года.

«Причины неудач в прошлом сезоне? Связываю их с усталостью. Могу сказать, что намерен выступать до 2022 года. К тому времени мне будет 33. На трассе испытаю всё что только можно, но вокруг ещё много всего интересного. Хочу открыть для себя и другие сферы жизни, а также проводить больше времени с дочерьми.

В конце этого сезона — в апреле 2020 года — я сделаю выбор: или готовлюсь к Олимпиаде-2022 в Пекине, или завершаю карьеру. Но, когда тренируюсь, не думаю об этих вещах. Сосредоточен только на предстоящем сезоне.

Какие стоят цели? Побеждать в течение всей зимы, хорошо выступить на чемпионате мира и в общем зачёте Кубка мира. Хочу начать новый сезон с такими амбициями", – цитирует Фуркада RMC Sport.