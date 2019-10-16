Состав сборной России по биатлону на первые этапы КМ-2019/20 определят тренеры

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что состав национальной команды на первые этапы Кубка мира-2019/20 будет определён тренерским решением после контрольных гонок. Соревнования в Тюмени пройдут в середине ноября.
«На тренерском совете мы пришли к общему мнению, что на первые этапы Кубка мира акцентированно едет сборная России. Пусть тренеры посмотрят, кто как пробежит в Тюмени, и определят состав команды на первые три этапа.
А по итогам первых этапов Кубка мира, Кубка IBU и Кубка России будет обеспечена ротация. Это добавит опредёленной конкуренции, и, возможно, мы увидим новые фамилии, которые будут стремиться в топ-10 мирового биатлона.
Наши спортсмены подходят к старту сезона в достаточно хороших кондициях. Самое важное, что нормализовался психологический климат, между спортсменами и федерацией больше нет разногласий. Поэтому всё идёт в нормальном тренировочном ключе», – цитируют Чепикова «Известия».
На первых этапах Кубка мира по биатлону точно выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова, Антон Бабиков и Виктория Сливко.
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