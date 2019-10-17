Васильев: почему всех так волнует новость о Подчуфаровой? Словно Бьорндален ушёл

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал шумиху вокруг решения россиянки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за Словению.



«Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много.



Сейчас же весь «Инстаграм» пестрит сообщениями о Подчуфаровой, дожили. Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но её последние результаты опровергают такой тезис», — приводит слова Васильева ТАСС.



Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия) в смешанной эстафете.