Васильев: почему всех так волнует новость о Подчуфаровой? Словно Бьорндален ушёл

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал шумиху вокруг решения россиянки Ольги Подчуфаровой сменить спортивное гражданство и выступать за Словению.
«Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много.
Сейчас же весь «Инстаграм» пестрит сообщениями о Подчуфаровой, дожили. Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но её последние результаты опровергают такой тезис», — приводит слова Васильева ТАСС.
Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене (Австрия) в смешанной эстафете.
- 17 октября 2019
-
18:18
-
18:03
-
16:34
-
15:00
-
13:43
-
13:04
-
10:10
-
09:49
-
09:39
-
09:29
-
00:59
- 16 октября 2019
-
20:26
-
16:44
-
15:39
-
15:23
-
13:49
-
12:10
-
10:05
- 15 октября 2019
-
16:13
-
09:44
- 14 октября 2019
-
21:02
-
18:59
-
15:26
-
12:57
-
12:37
-
10:09
- 12 октября 2019
-
23:11
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
19:36
-
10:59
-
10:07
- 9 октября 2019
-
22:02
-
20:07
-
16:03
- 8 октября 2019
-
19:22