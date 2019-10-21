Биатлонист Гараничев рассказал о подготовке к сезону-2019/20

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев рассказал о подготовке сборной России к новому сезону.

«Самочувствие и настроение хорошие. Ведётся плановая подготовка к сезону.

В австрийском Рамзау, откуда мы приехали в Тюмень, в этот раз была идеальная погода. Выпало много снега, ретраки укатали хорошую трассу. Поначалу было холодно, но потом до 22 градусов тепла температура поднималась. И в футболках походили. Что касается тренировок, мы провели в Австрии объёмную и развивающую работу. И в зале занимались.

Не тесно ли в Тюмени, где на снежном кругу много команд из разных стран и регионов России? Народу действительно много. Ну, а где сейчас найти условия, чтобы и снег был, и стрельбище на кругу подготовлено? Мало кто готов всем этим обеспечить. Плюс я дома, так что всё совсем здорово.

Можно и «поскоростить» при таком скоплении людей на трассе. Просто пытаешься объезжать других. Всё равно вокруг – спортсмены. Если видят, что сзади кто-то быстро едет или сильно дышит – отходят. Спортсмен спортсмена понимает.

У нас получился двойной сбор. Из Рамзау приехали сюда без перерыва и будем работать неделю. Потом недельный промежуток. А с 3 ноября ещё один полноценный сбор в Тюмени», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».